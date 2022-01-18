東加火山噴發掀巨浪 女子為救收容所犬隻遭海嘯捲走喪命

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（中央社倫敦17日綜合外電報導）東加王國附近一座海底火山15日大規模噴發，引發海嘯，在這個南太平洋島國經營動物收容所的英國女子葛洛佛試圖營救犬隻時，遭海嘯捲走而喪命，成當地首例死亡事件。

葛洛佛（Angela Glover）的兄弟艾萊尼（Nick Eleini）今天說，現年50歲的葛洛佛與丈夫詹姆斯（James）婚後一直住在這個南太平洋島國，並成立了東加動物福利協會（Tonga Animal Welfare Society），為流浪動物提供庇護和醫療，再替牠們尋覓新家。

艾萊尼說：「據我所知，他們試圖營救所裡的犬隻時，碰上這起駭人意外。」

他說：「她從小就愛人，也愛動物，奇怪的是，越醜的狗她越是喜歡。」

紐西蘭電視台（TVNZ）稍早報導，葛洛佛被海浪捲走後下落不明，丈夫詹姆斯則設法抓住樹木撐了一段時間。

艾萊尼證實葛洛佛的遺體已被發現，還說這個消息讓全家人心都碎了。

澳洲官員表示，初步報告顯示15日的海底火山噴發和海嘯並未造成大規模傷亡，不過澳洲警方勘查當地海灘後通報說，「斷瓦殘垣」散落四處，災損嚴重。

路透社和法新社報導，秘魯全國民防組織（National Institute of Civil Defense）昨天表示，東加首都努瓜婁發（Nuku'alofa）以北約65公里的海底火山活動掀起「異常巨浪」，導致兩名女性在秘魯北部海灘溺斃。

秘魯警方推文表示，警察發現有兩名受害者陳屍納拉姆普（Naylamp）海灘。

流傳在社群媒體的畫面顯示，巨浪襲向若干南太平洋島嶼，衝擊沿岸建築，秘魯政府暫時關閉北部和中部的22個太平洋港口，作為預防措施。

洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山2天前噴發，威力之強全球有感，並在太平洋引發海嘯，環太平洋各國紛紛發布海嘯警報，東加王國籠罩在火山灰中，對外通訊線路中斷，恐需數週才能修復，整體災損尚不明朗。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1110118