東加海底火山爆發後 科學家密切監測未來活動

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（中央社新加坡17日綜合外電報導）南太平洋島國東加附近1座海底火山15日發生大規模噴發，事後從衛星照片看來，火山口形成的小島幾乎從地表消失。目前科學家正密切監測這座活火山的狀況。

洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山坐落在經常發生地震的太平洋「火環帶」（Pacific Ring of Fire）上，噴發後引發橫跨整個太平洋的海嘯，巨大爆炸聲響就連約2300公里外的紐西蘭都能聽到。

史密森全球火山作用計畫（Smithsonian Global Volcanism Program）火山學家克里普納（Janine Krippner）表示：「現在的問題是我們掌握的訊息太少，這真的很可怕。由於火山口被淹沒在水面下，我們根本無從判斷接下來會發生什麼事。」

克里普納說，現場觀測儀器可能已在噴發過程中損毀，學界正努力拼湊最佳可用數據與專業知識，以了解噴發狀況並預測未來的火山活動。

專家表示，洪加湯加－洪加哈派火山上次噴發是在2014年。自本次噴發前的1個月開始，這座火山就持續噴出氣體，此後攝氏1000度左右的岩漿遇到20度的海水，造成瞬間的巨大爆炸。

科學家說，火山噴發時異常驚人的速度和力量，顯示除高溫岩漿碰到低溫海水之外，還有更大的力量在發揮作用。

澳洲摩納希大學（Monash University）火山學教授卡斯（Raymond Cas）解釋，當過熱的岩漿迅速上升並遇到涼爽的海水，大量的火山氣體會讓爆炸威力更強。

此外，專門研究火山周圍閃電現象的美國氣象學家瓦家斯基（Chris Vagasky）發現，在洪加湯加－洪加哈派火山爆發前數天內，閃電次數增加至大約3萬次。在噴發當天，他在短短3小時內就探測到40萬次閃電，意即每秒有100次閃電。

卡斯表示，目前很難預測火山的後續活動，且在未來數週或數月裡，火山口可能持續噴出氣體和其他物質。

他指出，「就算再出現數次噴發，也是正常情況，但接下來的噴發規模可能不會像15日那麼大。一旦火山內部的氣體噴完之後，就會穩定下來。」（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1110117