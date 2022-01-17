東加火山噴發掀海嘯 紐澳派偵察機探查災損

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（中央社雪梨/威靈頓17日綜合外電報導）南太平洋島國東加附近一座海底火山噴發，引發海嘯，火山灰籠罩全國，東加對外通訊線路至今仍中斷，整體災損不明。澳洲和紐西蘭今天派出偵察機，前往探查當地狀況。

澳洲太平洋事務部長賽索嘉（Zed Seselja）說，初步報告顯示，15日的火山噴發與海嘯並未造成大規模傷亡，但澳洲警方探查當地海灘後通報說，「斷瓦殘垣」散落四處，災損嚴重。

賽索嘉接受澳洲廣播電台訪問時表示：「我們知道有些重大損失，也知道有許多度假村受到重創。」但他說，東加機場似乎處於相對良好的狀態。

他說，一名英國籍女性據報下落不明。

路透社報導，東加駐澳洲高級專員公署副署長圖伊哈朗金吉（Curtis Tu'ihalangingie）說，偵察機預計今晚返回澳洲。他要求各界在東加政府決定援助優先事項之前耐心等待。

東加擔心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情恐隨援助物資傳入國內，這個南太平洋島國迄今仍是未被病毒攻陷的淨土。

他透過電話告訴記者：「我們不希望掀起一波COVID-19海嘯。」

圖伊哈朗金吉說，「大家看見如此大規模的（火山）爆發，都想伸出援手」，但他提到，東加外交官員也對一些私人籌款活動感到擔憂，敦促公眾等待當局宣布成立救災基金。

他表示，任何運送到東加的援助物資都要隔離，且可能不允許外籍人員下飛機。

位於南太平洋的洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山15日噴發，引發海嘯衝擊東加沿岸地區，切斷全島對外通訊線路。

圖伊哈朗金吉說，海底電纜受損嚴重阻礙對外通訊，可能需要一週以上時間才能修復。東加內閣正在開會，決定目前最迫切需要的是何種援助。

東加的電話網絡已經修復，但籠罩全國的火山灰污染了飲用水，對民眾構成嚴重的健康問題。

圖伊哈朗金吉說：「大多數人都不曉得火山灰有毒、對呼吸系統有害，他們必須戴上口罩。」（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1110117