澳洲P-8巡邏機飛東加 與紐西蘭空軍合作勘災

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（中央社記者丘德真雪梨17日專電）南太平洋島國東加附近的海底火山昨天大規模噴發，導致東加全境通訊中斷，當地災情受到國際社會關注。澳洲國防軍已派出一架P-8海上巡邏機前往東加勘查災情。

澳洲廣播公司（ABC）今天報導，澳洲國防軍一架P-8海上巡邏機已出發前往東加。

澳洲太平洋事務部長賽索嘉（Zed Seselja）透露，受到火山灰影響，澳洲空軍一架P-8海上巡邏機的起飛時間一度延誤；隨著紐西蘭空軍的一架P-3C獵戶座海上巡邏機（P-3C Orion）出發前往東加，澳洲的P-8海上巡邏機亦重新安排準備起飛。

澳洲外交部部長潘恩（Marise Payne）證實，澳洲空軍已經派出一架P-8海上巡邏機前往東加勘查災情；它將會和紐西蘭空軍一架P-3C獵戶座海上巡邏機緊密合作。

潘恩坦承，位於南太平洋的洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山15日噴發引發海嘯，是太平洋地區當前所遭遇最為嚴峻的挑戰。她提到，海嘯威力龐大，連澳洲海岸都感受得到。

潘恩表示，雖然澳洲與東加的通訊受到嚴重干預，但澳洲政府正致力進一步了解災情；澳洲政府亦準備自今天起以及在本週內，向東加提供更多人道支援。

賽索嘉相信，隨著澳洲的P-8海上巡邏機和紐西蘭P-3C獵戶座海上巡邏機已趕赴災區，預料數個小時內將可以對災情有比較確切的掌握。（編輯：高照芬）1110117