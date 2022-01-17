東加海底火山爆發後 紐西蘭派軍機勘查災情

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者丘德真雪梨17日專電）南太平洋島國東加附近的海底火山15日大規模噴發。目前東加電力已恢復；東加海軍已派出多艘船艦前往外圍島嶼救災。紐西蘭國防軍也派出一架軍機前往東加勘查災情。

根據紐西蘭國防軍網站，紐西蘭空軍今天早上派出一架P-3K獵戶座巡邏機（P-3K Orion）自奧克蘭Whenuapai空軍基地出發，前往東加勘查災情。

紐西蘭廣播電台（Radio New Zealand）今天報導，位在南太平洋的洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山15日噴發；火山噴發歷時8分鐘，造成震波並引發海嘯，巨浪甚至一路直達美國阿拉斯加州、日本和南美洲。

紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）表示，有報告顯示火山灰落到東加的情況已停止；東加的機場跑道未受損害，只需要清理跑道上的火山灰即可供飛機起降。

馬胡塔提到，東加首都努瓜婁發（Nuku'alofa）已恢復80%電力，但網路仍然不穩定。

馬胡塔說，據紐西蘭政府對災情初步了解，東加首先需要的是飲用水和儲水設備，還需要食物和醫療用品。她預料，東加政府將會提出更正式的支援需求。

紐西蘭海軍已準備出發支援救災。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）昨天表示，紐西蘭考慮派遣裝有水底監視設備的軍艦HMNZS Manawanui號，或有海水淡化設備的坎特伯瑞號（HMNZS Canterbury）前往東加。

紐西蘭工黨（Labour）國會議員、東加裔的賽爾沙（Jenny Salesa）昨晚與靠近火山噴發現場的洪加哈派群島（Ha'apai）上多位基督教牧師視訊通話。

當地循道宗（Methodist）牧師'Ulufonua向賽爾沙表示，洪加哈派群島的主島沒有人死於災情，不過當地到處是火山灰，多間房屋受損；當務之急是搶修供水系統。

賽爾沙說，東加共有169個島嶼，其中36個無人居住；目前仍不清楚各個島嶼的情況如何。

國際紅十字與紅新月會聯盟（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies）太平洋區總監葛林伍德（Katie Greenwood）表示，聯盟在東加的物資足夠支援1200個家庭；目前聯盟正在協助當地政府，將民眾移送至地勢較高的地方。但她坦承，當地地勢高的地方並不多。

紐西蘭駐東加代理高級專員隆德（Peter Lund）表示，努瓜婁發目前到處是火山灰，看似像是月球表面一般；當地西岸和多個靠海地區均受損嚴重，但尚未有消息顯示有人因災情死亡或重傷。（編輯：郭中翰）1110117