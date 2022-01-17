東加火山爆發 網路修復恐需兩週[影]

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（中央社雪梨/威靈頓17日綜合外電報導）太平洋島國東加附近的海底火山本月15日大規模噴發，觸發海嘯警報，火山劇烈噴發造成海底通訊電纜中斷，恐需兩週才能修復。

位於澳洲達爾文市（Darwin）的監測站今天表示，又偵測到東加火山發生一次「大爆發」。

法新社報導，根據達爾文火山灰諮詢中心（Darwin Volcanic Ash Advisory Centre）警報，最新一次的火山爆發發生在格林威治時間昨天22時10分（台灣時間今晨6時10分）。

太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）也稱在這個區域偵測到大浪，「可能來自另一起東加火山爆發。目前並無已知大地震導致這波大浪」。

但法新社隨後發出撤稿聲明，撤銷前述「最新一次大爆發」一文，理由是新噴發活動尚未被觀察機構證實。

15日的火山劇烈噴發造成海底通訊電纜中斷，以致東加與外界斷絕聯繫。南十字電纜網絡（Southern Cross Cable Network）網路總監維佛卡（Dean Veverka）今天說，未來數週可能都無法恢復東加的網路連線。

維佛卡說：「我們有收到一些概略資訊，但看來電纜已經斷了，可能要兩週才能修復，最近的佈纜船在（巴布亞紐幾內亞）的莫士比港（Port Moresby）。」（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1110117

（中央社製圖）

東加15日發生海底火山噴發。（圖取自facebook.com/tongametservice）