東加火山噴發 紐西蘭國防軍最快17日前往救災

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（中央社記者丘德真雪梨16日專電）南太平洋島國東加附近的海底火山昨天大規模噴發，紐西蘭國防軍已準備最快17日早上支援東加救災；但目前東加通訊中斷，無法聯絡當地政府，紐西蘭政府不清楚東加到底需要哪方面的支援。

位於南太平洋的洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山15日噴發引發海嘯。由於災情導致通訊中斷，目前外界仍難以評估東加的災情。

紐西蘭新聞網站stuff.co.nz今天報導，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，紐西蘭國防軍已準備派人前往東加，最快在紐西蘭時間17日早上前往災區。不過，由於紐西蘭國防軍至今未能與東加政府聯絡，目前仍未清楚東加地面情況，也無法確認東加到底需要哪些物資和援助。

阿爾登透露，目前尚未收到有災民死亡的消息。初步消息顯示，受創最嚴重之處位於東加主要島嶼東加塔布島（Tongatapu）。另有多艘船、艇及巨石被沖到東加首都努瓜婁發（Nuku’alofa）北岸上。至於東加的其他外島，目前尚未有相關消息。

阿爾登坦承，紐西蘭政府與東加的通訊困難；估計是因為斷電影響海底電纜的功能；她表示，如果有需要時，紐西蘭可以協助搶修海底電纜。

雖然有報導指火山灰落到東加塔布島上的情況已經停止；但阿爾登提醒，目前無法排除火山可能還會繼續活動。

阿爾登說，紐西蘭國防軍已準備明早派遣一架P-3C獵戶座海上巡邏機（P-3C Orion）前往東加監控災情。

阿爾登還說，紐西蘭國防軍還考慮派遣裝有水底監視設備的軍艦Manawanui號，或者有海水淡化設備的坎特伯瑞號（Canterbury）前往東加。

阿爾登相信，由於火山灰會污染水源，東加很明顯需要乾淨飲用水。

紐西蘭國防部長韓奈爾（Peeni Henare）表示，紐西蘭國防軍準備派遣物流、工程、醫護等人員，甚至氣象學家和地質學家前往東加。

紐西蘭政府已初步撥出紐西蘭幣50萬元（約新台幣935萬元），準備東加政府一旦提出需要時，可以立刻投入應急。

阿爾登提到，為了防疫需要，紐西蘭國防軍所有官兵已接受COVID-19疫苗接種；而且也會遵守東加政府的防疫規定。

據紐西蘭廣播電台（Radio New Zealand，RNZ）今天報導，韓奈爾指紐西蘭國防軍已隨時待命；目前需要確定他們所提供的支援能符合東加民眾所需。（編輯：韋樞）1110116