東加群島火山噴發日本奄美浪高1.2公尺 官方：海水潮位異常變化

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（中央社東京16日綜合外電報導）日本氣象廳今天解除全境「海嘯注意報」，但這次日本出現海水潮位變化算不算海嘯，至今仍是未知數，甚至為什麼東加火山噴發會造成日本海水潮位變化，答案同樣是「不知道」。

日本氣象廳將海嘯警報分為3級，「海嘯注意報」為海嘯高度低於1公尺；「海嘯警報」為海嘯高度介於1公尺到3公尺間；海嘯高度3公尺以上就會發布「大海嘯警報」。

南太平洋島國東加的火山島15日下午發生大規模噴發，日本氣象廳於16日凌晨0時15分對鹿兒島縣奄美群島和吐噶喇群島發布海嘯警報，隨後又對岩手縣發布海嘯警報，呼籲當地民眾立即逃往高處避難。

日本富士新聞網報導，氣象廳地震海嘯監視課長束田進也說，考量到海面高度不會再出現像稍早這麼大的變化，決定解除這次發布的海嘯注意報。

但束田說，像這樣的海面變動不會一解除海嘯注意報就馬上歸於平靜。因此，氣象廳呼籲曾被發布海嘯警報或注意報的地區，在接下來的一天左右時間，如果要出海作業或釣魚，仍必須多加留意。

另外，氣象廳對這次出現的「異常海水潮位變化」表示，「還不知道是不是海嘯」，也將檢討這次透過海嘯警報與注意報的機制發布警報的作法。

TBS電視台報導，氣象廳表示，「這次的潮位變化算不算海嘯仍然不明」；至於東加群島火山噴發為何會造成日本海水潮位出現變化的疑問，氣象廳的答覆也是「不知道」。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳15日晚間觀測到海水潮位出現大幅變化後，今天零時過後先後對奄美群島與吐噶喇群島、岩手縣發布海嘯警報，之後再針對北海道到沖繩的日本多數地區發布海嘯注意報。

隨著海水潮位變化趨緩，氣象廳今天中午前先將海嘯警報轉為海嘯注意報，之後在下午2時全面解除海嘯注意報。

在發布海嘯警報地區所觀測到的最大海嘯高度約120公分，出現在15日晚間11時55分的鹿兒島縣奄美大島小湊地區；岩手縣久慈港今天凌晨2時26分也被觀測到110公分高的海嘯。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110116