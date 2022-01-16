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東加火山噴發
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東加火山噴發15/26

東加海底火山噴發 鄭明典分享動畫揭衝擊波可環繞地球

2022/1/16 14:48（1/16 16:51 更新）
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（中央社記者張雄風台北16日電）東加火山島15日下午發生大規模噴發，中央氣象局長鄭明典今天在臉書上分享火山噴發和衝擊波衛星動畫，並解釋大能量爆炸產生的震波，波動能量可以傳播到很遠的地方，甚至環繞地球。

南太平洋島國東加的火山島15日下午發生大規模噴發，日本氣象廳於16日凌晨0時15分對鹿兒島縣奄美群島和吐噶喇群島發布海嘯警報，隨後又對岩手縣發布海嘯警報，呼籲當地民眾立即逃往高處避難。

鄭明典今天稍早在臉書（Facebook）表示，南太平洋海底火山爆發，台灣的測站也能感受到衝擊波的訊號；台北、花蓮和台東站的氣壓變化，昨晚8時左右記錄到衝擊波。

鄭明典解釋，爆炸的震波，物理上屬於聲波。但是一般聲波是以球面分布形式向外傳播，能量（密度）隨距離平方遞減。

鄭明典進一步說明，大能量爆炸產生的震波，能量主要沿水平方向傳播，聲波分布接近弧線而非球面，有時稱此為2度空間聲波，能量（密度）隨距離線性遞減，遞減律比一般聲波慢很多，因此波動能量可以傳播到很遠的地方，甚至環繞地球。

鄭明典說，也是因為這個特性，所以台灣可以偵測到遠地火山爆發產生的震波（或稱衝擊波）。

另外也有民眾擔心台灣是否會有海嘯，鄭明典另外分享海嘯波高彙整表說明，0.1米以下屬於雜訊範圍，0.2米以上才標示黃色海嘯訊號；並說明對台灣影響「很輕微」。（編輯：陳仁華）1110116

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