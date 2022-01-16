東加火山噴發日本海嘯警報 鄭明典：台灣測到衝擊波

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

東加火山島噴發，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，台北、花蓮、台東有測到衝擊波。（圖取自facebook.com/mdc.cwb）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北16日電）由於東加火山島噴發，日本氣象廳今天凌晨發布海嘯警報。中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，台北、花蓮、台東也測到衝擊波；至於是否會發生海嘯，鄭明典則說「幾乎無感」。

南太平洋島國東加的火山島15日下午發生大規模噴發，日本氣象廳於16日凌晨對鹿兒島縣奄美群島和吐噶喇群島發布海嘯警報，隨後又對岩手縣發布海嘯警報，呼籲當地民眾立即逃往高處避難。

鄭明典今天在臉書表示，南太海底火山爆發，台灣的測站也能感受到衝擊波的訊號；台北、花蓮和台東站的氣壓變化，昨晚8時左右記錄到衝擊波。

另外有民眾留言擔心台灣是否會發生海嘯，鄭明典回覆「幾乎無感」。

氣象局地震測報中心網站表示，根據太平洋海嘯警報中心資訊，15日在西經175.40度、南緯20.50度，發生海底火山爆發事件，引發海嘯影響周遭地區。經氣象局檢視台灣沿海潮位站資訊，本次事件初步並未觀測到明顯海嘯波訊號，後續將持續監測並視需要適時更新資訊。（編輯：張芷瑄）1110116