日本氣象廳發布海嘯警告 籲23萬人撤離

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南太平洋島國東加的火山島15日大噴發，受到海嘯抵達太平洋沿岸的影響，日本高知縣室戶市佐喜濱港有5艘漁船翻覆。（共同社）

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（中央社記者楊明珠東京16日專電）南太平洋島國東加的火山島昨天發生大噴發，日本氣象廳今天發出海嘯警報、海嘯注意報，截至上午7時30分共8縣約23萬人收到避難（撤離）指示。

日本放送協會（NHK）報導，總務省消防廳表示，受到東加火山大噴發的影響，氣象廳發布海嘯警報、海嘯注意報（海嘯高度1公尺以下），截至上午7時30分（台灣時間6時30分），青森、岩手、宮城、千葉、德島、高知、宮崎、鹿兒島等8縣的55市町村至少共10萬8667戶約22萬9239萬人被指示避難（撤離）。

不過，有些地方自治體（都道府縣市區町村）還不知被指示撤離的戶數及人數，所以實際應撤離人數可能更多。

受到海嘯抵達太平洋沿岸的影響，四國高知縣截至上午10時55分已知室戶市的佐喜濱港有5艘漁船翻覆。此外，四國德島縣海陽町表示，已知有5艘漁船翻覆，船隻周邊無人。

受到氣象廳對部分地區發布海嘯警報、海嘯注意報的影響，日本航空公司（JAL）今天早上表示，位於太平洋沿岸地區的宮城縣仙台機場、鹿兒島縣奄美大島及德之島兩座機場起降的共27班航班取消，行程受影響的旅客約530人。

日本氣象廳今天凌晨對鹿兒島縣奄美群島、吐噶喇群島、岩手縣發布海嘯警報。今天上午7時30分對奄美群島和吐噶喇群島發布的海嘯警報降為海嘯注意報，對岩手縣仍維持發布海嘯警報。

氣象廳預估岩手縣將觀測到約3公尺高的海嘯，海嘯將一波波抵達沿岸，呼籲民眾絕不能輕忽，要往高處逃難。岩手縣久慈港今天凌晨2時26分觀測到1.1公尺高的海嘯。上午7時10分，鹿兒島縣奄美大島的小湊觀測到1.2公尺高的海嘯。今天上午11時20分左右，氣象廳將針對岩手縣發布的海嘯警報降為海嘯注意報。（編輯：郭中翰）1110116