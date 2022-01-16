海底火山噴發掀海嘯 東加全島斷訊紐西蘭總理關切[影]

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影片來源：FRANCE 24

（中央社威靈頓16日綜合外電報導）南太平洋島國東加附近的海底火山昨天大規模噴發，目前全島通訊中斷，紐西蘭總理阿爾登表示，火山噴發的觀測照片「令人非常擔憂」，紐國各政府部門正努力與東加取得聯繫。

阿爾登（Jacinda Ardern）說，海底火山噴發導致東加全境通訊中斷，評估當地災情相當困難，紐西蘭國防部隊與外交部正努力確認東加現況，並評估紐西蘭可以提供何種協助。

阿爾登將於紐西蘭時間下午3時向媒體發表最新情況。

位於南太平洋的洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山昨天噴發引發海嘯，從鄰近的島國東加王國到日本及美國西岸都發布警報，敦促民眾避難。

美屬薩摩亞、紐西蘭、斐濟、萬那杜、智利及澳洲都發布海嘯警報，各國當局表示，大片沿岸地區可能遭到海嘯襲擊，包括澳洲雪梨。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110116

南太平洋島國東加發生海底火山噴發。（圖取自facebook.com/tongametservice）