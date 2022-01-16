更多編輯台推薦新聞：
東加火山噴發掀巨浪 女子為救收容所犬隻遭海嘯捲走喪命
國際

東加火山噴發掀巨浪 女子為救收容所犬隻遭海嘯捲走喪命

1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡
生活

1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？
科技

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
桃機疫情升溫 陳時中：落地採檢擴大至短程航班
首頁 / 國際
東加火山噴發
新聞專題
東加火山噴發2/26

海底火山噴發掀海嘯 東加全島斷訊紐西蘭總理關切[影]

2022/1/16 09:37（1/16 14:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：FRANCE 24

（中央社威靈頓16日綜合外電報導）南太平洋島國東加附近的海底火山昨天大規模噴發，目前全島通訊中斷，紐西蘭總理阿爾登表示，火山噴發的觀測照片「令人非常擔憂」，紐國各政府部門正努力與東加取得聯繫。

阿爾登（Jacinda Ardern）說，海底火山噴發導致東加全境通訊中斷，評估當地災情相當困難，紐西蘭國防部隊與外交部正努力確認東加現況，並評估紐西蘭可以提供何種協助。

阿爾登將於紐西蘭時間下午3時向媒體發表最新情況。

位於南太平洋的洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山昨天噴發引發海嘯，從鄰近的島國東加王國到日本及美國西岸都發布警報，敦促民眾避難。

美屬薩摩亞、紐西蘭、斐濟、萬那杜、智利及澳洲都發布海嘯警報，各國當局表示，大片沿岸地區可能遭到海嘯襲擊，包括澳洲雪梨。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110116

南太平洋島國東加發生海底火山噴發。（圖取自facebook.com/tongametservice）
南太平洋島國東加發生海底火山噴發。（圖取自facebook.com/tongametservice）
（中央社製圖）
（中央社製圖）
延伸閱讀
東加海底火山噴發沿岸浪高1公尺 聲音大到鄰國都聽見東加火山噴發 日本奄美大島觀測到1.2公尺高海嘯東加火山噴發日本海嘯警報 鄭明典：台灣測到衝擊波
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀