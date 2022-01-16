海底火山噴發掀海嘯 東加全島斷訊紐西蘭總理關切[影]
2022/1/16 09:37（1/16 14:01 更新）
影片來源：FRANCE 24
（中央社威靈頓16日綜合外電報導）南太平洋島國東加附近的海底火山昨天大規模噴發，目前全島通訊中斷，紐西蘭總理阿爾登表示，火山噴發的觀測照片「令人非常擔憂」，紐國各政府部門正努力與東加取得聯繫。
阿爾登（Jacinda Ardern）說，海底火山噴發導致東加全境通訊中斷，評估當地災情相當困難，紐西蘭國防部隊與外交部正努力確認東加現況，並評估紐西蘭可以提供何種協助。
阿爾登將於紐西蘭時間下午3時向媒體發表最新情況。
位於南太平洋的洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山昨天噴發引發海嘯，從鄰近的島國東加王國到日本及美國西岸都發布警報，敦促民眾避難。
美屬薩摩亞、紐西蘭、斐濟、萬那杜、智利及澳洲都發布海嘯警報，各國當局表示，大片沿岸地區可能遭到海嘯襲擊，包括澳洲雪梨。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110116
南太平洋島國東加發生海底火山噴發。（圖取自facebook.com/tongametservice）
（中央社製圖）
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續往下閱讀