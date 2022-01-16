東加火山噴發 日本海嘯警報奄美大島浪高1.2公尺[影]

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影片來源：TBS NEWS

（中央社記者楊明珠東京16日專電）南太平洋島國東加的火山島昨天發生大噴發，日本氣象廳今天凌晨對鹿兒島縣奄美群島、吐噶喇群島、岩手縣發布海嘯警報，稍後將海嘯警報地限於岩手縣，對多處發布海嘯注意報。

日本放送協會（NHK）、TBS電視台報導，東加的火山島昨天下午發生大規模噴發，日本氣象廳昨晚7時許（台灣時間6時許）宣布「日本可能潮位會有若干變化」，但今天凌晨0時15分對鹿兒島縣奄美群島和吐噶喇群島發布海嘯警報，凌晨2時54分對岩手縣發布海嘯警報，呼籲當地民眾立即逃往高處避難。

日本氣象廳今天上午7時30分（台灣時間6時30分）對奄美群島和吐噶喇群島發布的海嘯警報降為海嘯注意報（海嘯高度1公尺以下），對岩手縣仍維持發布海嘯警報。氣象廳預估岩手縣將觀測到約3公尺高的海嘯，海嘯將一波波抵達沿岸，呼籲民眾絕不能輕忽。

NHK在電視螢幕上除了明顯標注氣象廳對岩手縣發布海嘯警報外，還打上「津波！避難！」、EVACUATE!等字幕。

岩手縣久慈港今天凌晨2時26分觀測到1.1公尺高的海嘯。上午7時10分，鹿兒島縣奄美大島的小湊觀測到1.2公尺高的海嘯。

日本氣象廳對北海道至沖繩廣範圍地區發布海嘯注意報。圖為在宮城縣石卷市日和山觀察沿岸的民眾。（共同社）

南太平洋島國東加的火山島15日發生大噴發，日本氣象廳16日凌晨對鹿兒島縣奄美群島、吐噶喇群島、岩手縣發布海嘯警報。圖為日本JR石卷站公告因海嘯警報暫停行駛。（共同社）

氣象廳對北海道至沖繩廣範圍地區發布海嘯注意報。小笠原群島的父島、高知縣土佐清水市、和歌山縣御坊市及串本町、北海道濱中町觀測到90公分高的海嘯。此外，以太平洋沿岸為主的廣範圍地區觀測到數十公分高的海嘯。

氣象廳表示，有些地區的潮位可能上升，呼籲民眾要注意今後的資訊。發布海嘯注意報的地區如下：

北海道太平洋沿岸東部、中部、西部、青森縣太平洋沿岸、宮城縣、福島縣、茨城縣、千葉縣九十九里及外房、內房、伊豆群島、小笠原群島、相模灣、靜岡縣、愛知縣外海、伊勢灣、三重縣南部、和歌山縣、德島縣、高知縣、宮崎縣、鹿兒島縣東部、種子島、奄美群島、吐噶喇群島、沖繩本島等，預估海嘯1公尺高。

日本氣象廳上一次發布海嘯警報是2016年11月22日對福島縣及宮城縣的沿岸發布。當時福島縣外海觀測到規模7.4強震。宮城縣觀測到海嘯最大1.44公尺、福島縣83公分高。（編輯：郭中翰）1110116