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東加火山噴發
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東加火山噴發8/26

東加海底火山噴發掀異常巨浪 秘魯2死、民宅被淹沒

2022/1/17 10:02（1/17 10:27 更新）
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南太平洋島國東加15日發生海底火山噴發。（圖取自facebook.com/tongametservice）
南太平洋島國東加15日發生海底火山噴發。（圖取自facebook.com/tongametservice）
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（中央社利馬16日綜合外電報導）秘魯蘭巴耶克省緊急事務處理當局今天表示，相距1萬多公里的南太平洋島國東加海底火山昨天噴發，掀起「異常巨浪」，導致兩名女性在秘魯北部海灘溺水身亡。

秘魯全國民防組織（National Institute of Civil Defense）表示，東加王國首都努瓜婁發（Nuku'alofa）以北約65公里的海底火山活動，掀起這些異常巨浪。

綜合法新社和路透社報導，秘魯政府昨天為此暫時關閉北部和中部的22個太平洋港口，作為預防措施。

洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山噴發威力之強，全球各地都有感，並在太平洋引發海嘯，環太平洋各國紛紛發布海嘯警報和撤離令。流傳在社群媒體的畫面顯示，巨浪襲向若干南太平洋島嶼，衝擊沿岸建築。

在相距約1萬600公里的秘魯南部，部分沿海地區也通報出現輕度洪水，數十人需要援助。

秘魯警方推文表示，警察發現有兩名受害者陳屍在納拉姆普（Naylamp）海灘。推文說，這個地區出現「異常巨浪」，不宜在此處游泳。

電視畫面顯示，秘魯北部和中部沿海地區有許多民宅和商家被海水淹沒。

秘魯海軍通報，這個太平洋沿岸國家已撤銷海嘯警報。

日本放送協會（NHK）報導，超過一公尺高的海浪襲擊日本沿海地區，促使數十萬人撤離家園避難。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1110117

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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