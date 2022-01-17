更多編輯台推薦新聞：
東加火山噴發掀巨浪 女子為救收容所犬隻遭海嘯捲走喪命
國際

東加火山噴發掀巨浪 女子為救收容所犬隻遭海嘯捲走喪命

1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡
生活

1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？
科技

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
桃機疫情升溫 陳時中：落地採檢擴大至短程航班
首頁 / 國際
東加火山噴發
新聞專題
東加火山噴發6/26

東加火山爆發引海嘯 北京：未傳中國公民傷亡

2022/1/17 15:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）南太平洋島國東加附近的海底火山15日大規模噴發並引發海嘯等災害，中國外交部對此表達慰問，並指願提供支持和援助，而目前為止未接獲中國公民傷亡報告。

據中國外交部官網，外交部發言人汪文斌昨天回應媒體表示，目前未接到中國公民傷亡的報告。中方向東加（Tonga）政府和人民表示深切同情和誠摯慰問，願應東加要求提供力所能及的支持和援助。

另據官媒央視新聞，中國土木工程集團南太平洋有限公司負責人梁慶昨晚受訪表示，目前在東加的40多名中國員工沒有生命危險，並有3至6個月的生活物資保障。

他並說，火山爆發的衝擊波震碎公司建築的玻璃，員工正清理火山灰；目前最擔心火山噴發後，當地的水源和空氣污染問題。

位於南太平洋的洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山15日噴發引發海嘯，從鄰近的東加到日本及美國西岸都發布警報，敦促民眾避難。美屬薩摩亞、紐西蘭、斐濟、萬那杜、智利及澳洲都發布海嘯警報。（編輯：周慧盈/陳沛冰/張淑伶）1110117

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀