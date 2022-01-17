東加火山爆發引海嘯 北京：未傳中國公民傷亡

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（中央社台北17日電）南太平洋島國東加附近的海底火山15日大規模噴發並引發海嘯等災害，中國外交部對此表達慰問，並指願提供支持和援助，而目前為止未接獲中國公民傷亡報告。

據中國外交部官網，外交部發言人汪文斌昨天回應媒體表示，目前未接到中國公民傷亡的報告。中方向東加（Tonga）政府和人民表示深切同情和誠摯慰問，願應東加要求提供力所能及的支持和援助。

另據官媒央視新聞，中國土木工程集團南太平洋有限公司負責人梁慶昨晚受訪表示，目前在東加的40多名中國員工沒有生命危險，並有3至6個月的生活物資保障。

他並說，火山爆發的衝擊波震碎公司建築的玻璃，員工正清理火山灰；目前最擔心火山噴發後，當地的水源和空氣污染問題。

位於南太平洋的洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山15日噴發引發海嘯，從鄰近的東加到日本及美國西岸都發布警報，敦促民眾避難。美屬薩摩亞、紐西蘭、斐濟、萬那杜、智利及澳洲都發布海嘯警報。（編輯：周慧盈/陳沛冰/張淑伶）1110117