濃厚火山灰罩東加 偵察機、衛星圖拼湊災損規模

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（中央社威靈頓18日綜合外電報導）南太平洋島國東加附近一座海底火山3天前大規模噴發，引發海嘯，對外通訊線路至今依然中斷，紐澳與聯合國透過衛星電話、偵察機與衛星圖像，初步拼湊出東加王國的災損規模。

綜合法新社與路透社報導，在東加經營動物收容所的英國女子葛洛佛（Angela Glover）試圖營救犬隻時，遭海嘯捲走而喪命，成當地首例死亡事件；此外，至少還有一人下落不明。

15日的噴發規模是數十年來所記錄到的最大一次，30公里高的氣體、灰燼和煙霧直竄天際，火山灰、氣體和酸雨覆蓋太平洋大範圍地區。

澳洲和紐西蘭昨天派出偵察機，前往探查當地狀況。聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）說，偵察機證實檬果島（Mango）和福諾伊島（Fonoi）蒙受「重大財產損失」，東加王國主要島嶼東加塔布島（Tongatapu）西部海灘「飽受重創」，「許多度假村和民宅損毀或嚴重受損」。

聯合國人道事務協調廳說，厚達兩公分的火山灰和灰塵覆蓋東加首都努瓜婁發（Nuku'alofa），部分地區已恢復供電，而當地電話系統已恢復，但對外通訊依然中斷。

聯合國人道事務協調廳還說，「海嘯挾帶岩石和碎片襲向內陸，重創」努瓜婁發濱海地區。

東加海軍通報說，5至10公尺高的巨浪襲擊哈派群島（Ha'apai），造成嚴重破壞。

聯合國衛星中心（United Nations Satellite Centre）發布的衛星圖像，揭露了洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山噴發和海嘯對諾穆卡島（Nomuka）的衝擊。諾穆卡島是最靠近這座海底火山的島嶼之一。

衛星中心表示，針對無雲區域104個結構進行分析顯示，確認有41個損壞，幾乎所有結構都蒙上一層灰燼。

東加主要機場富阿阿莫圖國際機場（Fua'amotu International Airport）並未在15日的海底火山噴發和海嘯中受損，但厚厚的火山灰影響機場運作，阻礙國際救援工作。

當地人員傷亡情況尚不明朗。

國際紅十字與紅新月會聯盟（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies）太平洋區總監葛林伍德（Katie Greenwood）說：「從我們掌握的少量更新資訊來看，（東加）災損規模可能相當巨大，尤其是離島地區。」

紐西蘭國防軍的監控畫面以及在社群媒體上流傳的影像顯示，東加離島阿塔塔島（Atata）遭受「災難性破壞」。

福諾伊島、尼尼瓦島（Niniva）、諾穆卡島和檬果島都遭受程度不一的衝擊，檬果島上有一處村莊被破壞殆盡。

東加王國人口10萬4494人，是一個由176個島嶼組成的島國，其中36個有人居住。

聯合國人道事務協調廳說：「不排除還會有進一步的火山活動。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1110118