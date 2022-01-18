東加海底火山噴發災情 紐西蘭派2軍艦支援救災

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者丘德真雪梨18日專電）南太平洋島國東加附近的海底火山15日大規模噴發。紐西蘭外交部證實東加有2人死於災情；紐西蘭海軍已派2艘軍艦前往救災。

紐西蘭廣播電台（Radio New Zealand）今天報導，位在南太平洋的洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山15日噴發。該座海底火山的位置，距離東加首都努瓜婁發（Nuku'alofa）北面65公里。噴發歷時8分鐘，造成震波並引發海嘯，巨浪甚至一路直達美國阿拉斯加州、日本和南美洲。

紐西蘭外交部證實，到目前為止有2人死於災情。

其中一名被證實死亡的災民，是在東加經營動物收容所的英國女子葛洛佛（Angela Glover）；她被指是在試圖營救犬隻過程中，遭海嘯巨浪捲走而喪命。

聯合國駐斐濟協調員（co-ordinator）韋智（Jonathan Veitch）提醒，東加還有很多地方仍然未能與外界聯絡；例如接近海底火山噴發位置的洪加哈派群島（Ha'apai），目前還沒有辦法全面掌握當地災情。

韋智表示，東加海軍已前往洪加哈派群島；他目前仍在等候東加海軍的災情回報。

韋智指出，災區的通訊情況「簡直是糟透」。他說從斐濟連接到東加的電纜「已經完全中斷」，目前「100%依靠衛星電話」；對此，聯合國人員與紐西蘭和澳洲當局已經試圖商討對策，但目前仍困難重重。

韋智強調，災區最嚴重的問題之一，是缺乏乾淨的水；對此，短期辦法是請紐西蘭和澳洲空運和海運瓶裝水救急；還有更重要的是，必須要確定東加的海水淡化廠能夠運作，而且需要水質測試劑和淨水設備。

韋智解釋，東加絕大多數民眾平常都是飲用雨水；但隨著火山灰遍布空中，水質很可能已經過酸，並不適合飲用。

另外，紐西蘭海軍已派出威靈頓號（HMNZS Wellington）和奧特亞羅瓦號（HMNZS Aotearoa）前往東加，預料3天可以抵達目的地。威靈頓號負責運載勘察設備和1架直升機；而奧特亞羅瓦號則是負責運載25萬公升的水，艦上還有可以每日生產7萬公升水的海水淡化設備。

紐西蘭國防部長韓奈爾（Peeni Henare）表示，預料東加機場跑道將會在後天（20日）清理完成，到時候紐西蘭會派一架大力神運輸機（Hercules）前往當地支援救災。

紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）透露，紐西蘭與東加政府的通訊遭遇困難；故此紐西蘭政府決定在東加政府提出正式要求之前，就先向東加提供支援。

馬胡塔解釋，紐西蘭政府在未收到東加政府的請求之前，就先派出威靈頓號和奧特亞羅瓦號前往東加，是為了萬一東加政府需要時，可以立即反應。

韓奈爾解釋，如果東加政府表示不需要威靈頓號和奧特亞羅瓦號支援的話，它們隨時可以折返。

報導提到，東加目前並沒有COVID-19疫情，故此按照目前的安排，紐西蘭派往支援的人員，將不會與東加當地人員有任何接觸。

另外紐西蘭政府16日撥出紐西蘭幣50萬元（約新台幣935萬元），準備東加政府一旦提出需要時，可以立刻投入應急；此外，紐西蘭政府今天宣布，有關款項已增加至紐西蘭幣100萬元（約新台幣1870萬元）。（編輯：黃自強）1110118