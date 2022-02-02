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疫情12/300

日本疫情延燒 單日增9萬例確診80死創新高

2022/2/2 18:47（2/2 19:08 更新）
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日本COVID-19疫情持續延燒，2日新增確診病例首度突破9萬例；通報死亡80人，都創單日新高。（共同社）
日本COVID-19疫情持續延燒，2日新增確診病例首度突破9萬例；通報死亡80人，都創單日新高。（共同社）
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（中央社記者楊明珠東京2日專電）日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，今天新增確診病例首度突破9萬例；通報死亡80人，都創單日新高。

日本放送協會（NHK）報導，日本全境COVID-19確診病例新增9萬4930例，首度單日突破9萬例，刷新1月29日8萬4959例的紀錄，創新高。

東京都今天新增確診病例2萬1576例，首度單日突破2萬例。確診者當中，年紀最小者未滿10歲，年紀最大者逾100歲。東京都今天通報6人確診死亡。

日本全境今天通報死亡共80人，創單日新高。其中，大阪府19人、兵庫縣9人、愛知縣8人、神奈川縣8人、東京都6人。

到目前為止，日本境內包括機場檢疫等查到的確診病例共292萬473例，再加上豪華郵輪「鑽石公主」號的乘客與船員的712例，共292萬1185例。確診死亡人數包括日本境內的1萬8965人及鑽石公主號的13人，共1萬8978人。（編輯：馮昭）1110202

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