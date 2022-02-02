日本疫情升溫 東京大型接種中心擴至每天打5000人

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（中央社記者楊明珠東京2日專電）日本COVID-19新增確診病例首度突破9萬例。為促民眾打疫苗，日本首相岸田文雄今天表示，東京大型接種中心可施打疫苗人數預計下週擴增為單日5000人。

日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，岸田日前呼籲民眾盡早打第3劑疫苗。他今天在眾議院預算委員會會議上表示，自衛隊在東京營運的大型接種中心的單日施打疫苗人數下週起增至約5000人。

防衛省相關人士透露，以10日起實現單日打疫苗人數5000人為方向努力協調。

東京大型接種中心1月31日起至2月5日為止，單日可接種720人；原訂2月7日至13日的單日接種人數2160人，但一開放預約立即額滿。

在野黨批評，政府設立的大型接種中心單日可打疫苗名額太少。

日本政府設立由自衛隊負責營運的大規模接種中心去年5至11月曾在東京、大阪實施。當時東京每天可接種1萬人，大阪5000人。這次大阪的大型接種中心將於2月7日啟動。

在今天的眾議院預算委員會會議上，執政黨自由民主黨籍眾議員西村康稔表示，加速接種第3劑疫苗相當重要。岸田表示，為促使希望打疫苗的民眾盡早打疫苗，自己將帶頭推動。

考慮到醫療量能，東京都表示不排除提高防疫層級，考慮建請政府發布「緊急事態宣言」。岸田重申，現階段不考慮發布。

日本全境今天COVID-19確診病例新增9萬4930例，首度單日突破9萬例，刷新1月29日8萬4959例的紀錄，創新高。

東京今天新增確診病例2萬1576例，首度單日突破2萬例。東京昨天病床使用率達50.7%，已達研議建請政府發布「緊急事態宣言」的判斷標準（50%）。（編輯：馮昭）1110202