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疫情16/300

日本疫情燒到桌球錦標賽 平野美宇染疫退出四強

2022/1/29 16:33（1/29 16:56 更新）
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日本桌球女選手平野美宇29日快篩陽性，被迫在日本桌球錦標賽棄權。（共同社）
日本桌球女選手平野美宇29日快篩陽性，被迫在日本桌球錦標賽棄權。（共同社）
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（中央社東京29日綜合外電報導）日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，拿下東奧女子團體銀牌的桌球女選手平野美宇今天快篩陽性，被迫在日本桌球錦標賽棄權。同樣因染疫棄賽的還有男選手大島祐哉。

日本電視台報導，賽會相關人士表示，平野從28日晚間出現發燒症狀，一直到今天上午仍未退燒，便自行進行抗原快篩確認陽性，將到醫院接受篩檢。

平野跟另一名女選手石川佳純的女雙組合，昨天才剛闖進女子雙打4強賽，原本預計今天出賽，因染疫只能棄賽。

另外，每日體育報導，同樣出戰日本桌球錦標賽的男選手大島祐哉，原本今天也預定出戰男子雙打四強賽，同樣因為染疫棄賽。

大島28日晚間出現發燒症狀，接受PCR篩檢後確定染疫。受到疫情全境肆虐影響，這次舉辦的日本桌球錦標賽截至27日止，已有多人棄賽。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110129

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