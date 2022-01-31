東京病床使用率逼近5成 高齡染疫人數快速增加

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（中央社東京31日綜合外電報導）日本東京都COVID-19疫情持續發燒，今天新增確診病例創週一新高，專用病床使用率攀升到49.2%，且65歲以上高齡者染疫人數急速增加，一週染疫人數已超過去年高峰時一個月人數。

日本讀賣新聞報導，東京都今天新增1萬1751例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，創週一新高紀錄；目前東京都專用病床使用率已攀升到49.2%，非常逼近東京都政府啟動檢討是否籲請中央發布「緊急事態宣言」的50%門檻。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今天談到是否對東京都發布「緊急事態宣言」時說，至少目前中央政府還沒有進行檢討。

岸田說，中央已在東京都實施「防止蔓延等重點措施」，將確認實施效果並關注疫情發展等，在跟地方政府進行合作的同時來進行綜合判斷，這是中央政府基本的想法。

另外，東京都65歲以上高齡者染疫人數急速增加，光是截至本月30日止的一週內染疫人數，就超過2021年第5波疫情侵襲時的8月一整個月人數。

東京都從本月1日到30日止，總計有1萬2013名65歲以上高齡者染疫，占全體染疫患者約6.6%；其中約62%的7497人，是在到本月30日止的一週內感染，相較第5波高峰的2021年8月一整個月的高齡染疫人數還多出2000多人，顯示高齡染疫腳步正在加速。

隨著染疫患者數增加，重症高齡患者也增加。在本月1日時，重症患者中還沒有60多歲以上長者；但到了本月30日時，已增加到16人。

另外，本月新增的25例死亡病例中，有22例是60多歲以上長者。

負責收治Omicron變異株患者的東京都品川區的昭和大學醫院，兩週前的住院患者全數都是50多歲以下，但目前有重症風險的高齡者已快速成長到占逾3成。

高齡者染疫即使COVID-19症狀不嚴重，研判也有因染疫造成本身慢性病惡化的病例，讓醫師對高齡者染疫提高警戒。

大阪府今天新增6243例確診病例，至今累計病例數33萬1357例，包括3120例死亡病例。

TBS電視台報導，大阪府知事吉村洋文今天說，只要大阪府重症病床使用率達到40%，將籲請中央針對大阪府發布「緊急事態宣言」。

大阪府目前掌握的重症病床共612床，截至昨天為止重症患者50人，另有症狀雖輕微但本身具有嚴重疾病、在重症病床接受治療的44人，因此，實際上的重症病床使用率約15.4%。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1110131