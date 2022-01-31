日本疫情延燒 政府重啟大型疫苗接種中心

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（中央社記者楊明珠東京31日專電）日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，29日單日新增確診病例將近8萬5000例，創新高紀錄。日本政府為安排民眾施打第3劑疫苗，今天重啟東京的大型接種中心。

日本全境昨天新增COVID-19確診病例7萬8128例，雖然比29日約8萬5000例新高紀錄少，但比之前一個週日（1月23日）多出約5萬例。

為防止疫情擴大，日本政府呼籲民眾及早施打疫苗追加劑。日本政府在東京、大阪各設一座大型疫苗接種中心，由自衛隊負責運作。民眾必須先打專線電話或透過專設的網站預約。

東京的大型接種中心位於大手町合同廳舍（類似政府聯合辦公大樓）3號館，施打的疫苗是美國莫德納（Moderna）疫苗。今天至2月5日之間，每天施打約720人。2月7日起每天施打疫苗人數增為2160人。大型接種中心原則上營運至7月31日止。

今天上午8時許開放已預約的民眾來打疫苗，只要距離打第二劑疫苗日期超過6個月，沒年齡限制，可預約施打。今天入場的民眾先接受自衛隊醫官問診後，按導覽員的指引就可順利接種疫苗。

70歲的岩田打完疫苗後接受媒體採訪表示，對新型冠狀病毒Omicron變異株疫情頗有危機感，因為自己每天都上網查新增確診病例有多少。問及是否希望能更早一點打疫苗時，他表示，就順勢而為，只要有機會就趕緊把握上網預約。岩田說，聽到1月31日至2月5日之間每天名額720人，一開放預約後9分鐘就額滿，自己能在第一天就打疫苗，感到很幸運。

日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，首相岸田文雄呼籲民眾及早施打追加劑。政府設的東京大型疫苗接種中心31日重啟。大阪則是2月7日開始運作。中央社記者楊明珠東京攝 111年1月31日

岩田今天接種疫苗前，先脫下一件厚重的外套，醫師要他也把毛衣脫掉才能往手臂扎針。他受訪時說，上次打的時候是夏天，穿著短袖。岩田3劑都是打美國莫德納疫苗，前2劑打完都沒有什麼副作用。他說，看到疫情擴大，打了第3劑會覺得安心、安全。

大型接種中心由日本防衛省自衛隊負責運作，東京接種中心的接種隊長關中悠人（2等陸佐）受訪時表示，如果更多人打第3劑疫苗，可降低傳染率、住院率、重症率，希望能讓環境更安全，以抑制疫情。

自衛隊營運的大型接種中心去年5月下旬首度開設，11月30日關閉，總計施打196萬劑疫苗。截至去年11月，施打劑數相當於日本全國打疫苗總劑數的1%。起初是為東京23區及大阪市65歲以上民眾施打疫苗，後來因需求擴大，改為18歲以上皆可預約打疫苗。

東京的大型接種中心2月7日到13日的名額今天下午6時起開放預約，也是透過防衛省官網的專用網站或打專線電話預約。

大阪的大型疫苗接種中心設於大阪市內的民間大樓「堺筋八木大樓」，2月4日起開始接受預約，7日開始運作，每天名額960人。（編輯：郭中翰）1110131

日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，日本政府設的東京大型疫苗接種中心31日重啟。原則上營運至7月31日止。中央社記者楊明珠東京攝 111年1月31日