拒打疫苗得繳健康稅 加拿大魁北克爭議聲中喊卡

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（中央社蒙特婁1日綜合外電報導）加拿大魁北克省原本計劃向拒絕接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的成年人徵收「健康稅」，但民怨四起下，今天宣布取消。

省長雷哥（Francois Legault）在記者會中表示，這項爭議性措施導致魁北克省極度分歧。

他說：「為了讓魁北克省在和諧社會氛圍中向前走，我宣布，政府不會推動這項健康稅捐法案。」

魁北克省是上月11日宣布這項健康稅計畫，意在激勵省內尚未接種的10%人口捲袖打疫苗。

雷哥當時嘆說，省內送進加護病房的COVID-19病患中，有半數是未接種疫苗者，造成醫療資源量能吃緊。

這次取消徵收健康稅，是魁北克政府在防疫公共衛生措施上第二度讓步。

去年魁省也取消強制醫護人員接種疫苗，因擔心這道強制令將導致數以千計護理師辭去工作，讓已經人力短缺情況更形惡化。

根據政府資料，加拿大5歲以上民眾超過8成已完整接種COVID-19疫苗，有近4成已施打追加劑。

雷哥表示，這還不夠，他希望未來數週疫苗覆蓋率能大幅提升。

魁北克人口位居加拿大10省中第2位，與第1大省安大略合計占全國總人口數61%；跡象顯示Omicron變異株感染人數已達高峰，兩省正開始解除防疫限制措施。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110202