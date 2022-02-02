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Omicron擴散快 韓國單日確診創2萬例新高

2022/2/2 10:22（2/2 10:37 更新）
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Omicron變異株近期在韓國快速擴散，單日新增確診病例在上週首次突破1萬例，僅8天又創下2萬多例紀錄。圖為2日首爾市民排隊接受核酸檢測。（韓聯社）
Omicron變異株近期在韓國快速擴散，單日新增確診病例在上週首次突破1萬例，僅8天又創下2萬多例紀錄。圖為2日首爾市民排隊接受核酸檢測。（韓聯社）
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（中央社記者廖禹揚首爾2日專電）傳染力強的新型冠狀病毒Omicron變異株近期在韓國快速擴散，單日新增確診病例在上週首次突破1萬例，僅8天又創下2萬多例紀錄。

韓國中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增2萬270例確診，較前一天增加近2000例，累計達88萬4310例。

新增病例包括2萬111例社區感染及159例境外感染移入，增加主因仍是境內疫情擴散，據當局分析，Omicron檢出率在上週已達到8成。

以地區區分，首爾、仁川、京畿道等人口密集的首都圈地區共增加1萬1600例，占57.7%；其中京畿道單日確診人數首次超過6000例。

韓國其他地區單日確診人數首次超過8000例，以釜山1260例最多，其次為大邱1141例、慶尚南道893例、 忠清南道881例、慶尚北道771例、全羅北道648例、光州614例、大田479例、全羅南道464例、忠清北道455例、江原道350例、蔚山296市、世宗139例、濟州120例等。

重症及病歿人數則未出現增加趨勢，截至今天凌晨零時，重症人數為278例，重症病床使用率15.9%；病歿人數增加15例，累計6787例，死亡率0.77%。

Omicron變異株傳染力雖然是Delta變異株的2到3倍，但重症率約減至1/5，韓國累計死亡率在Omicron擴散下，較上個月的0.91%降至0.77%，預期可能繼續下降。

以輕症及無症狀患者為主的居家治療人數則增加6560例至8萬9420例。（編輯：郭中翰）1110202

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