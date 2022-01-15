中國防疫卡關越南水果 業者賠千萬河內街頭拍賣

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中國堅持「清零」的防疫政策導致許多越南農產品卡在越中邊界，業者只好掉頭就近在河內市大馬路上兜售波羅蜜。中央社記者陳家倫河內攝 111年1月15日

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（中央社記者陳家倫河內15日專電）越南水果遭中國以防疫為由卡關，近月來河內街頭到處可見「搶救」農作物布條，業者損失100億越南盾（新台幣1221萬元），以3至5折出售遭卡關的波羅蜜、西瓜與火龍果，盼賺點油錢。

中國多個省市自去年下旬陸續宣布在越南進口的火龍果包裝箱或貨物上檢測出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒，由於擔心病毒會「物傳人」，中方關閉數個越中邊界口岸，加強檢疫，一堆越南貨櫃車塞在邊界。

由於農作物不耐久放，許多司機只好從邊界掉頭就近在河內市的大馬路邊兜售這些農作物，期盼民眾發揮「同胞愛」，讓他們至少賺回一點油錢。據記者現場觀察，這些農作物均以市價的3至5折出售。

協助販售西瓜的阿絨（Nhung）向中央社表示，她的朋友是負責把水果載到邊界的貨櫃車司機，在諒山省（Lang Son）口岸等了13天，「一個60多歲的人兩週沒洗澡，身上只剩1.2萬越南盾（新台幣約14元）。」

她說，這名貨櫃車司機朋友把火龍果載到邊界後，因為口岸通關困難，收購的越南買家臨時棄單，司機從寧順省（Ninh Thuan）開到諒山光油錢就要6000萬越南盾，又因等不到買家想省油錢便將貨櫃冷藏關掉，結果不少水果壞掉。

受中國COVID-19防疫政策衝擊，越中邊界口岸近月以來大塞車，農曆年前難以緩解。越南河內市街頭出現許多「搶救西瓜」的小販，兜售這些被卡在邊界口岸的農產品。中央社記者陳家倫河內攝 111年1月15日

阮氏香（Nguyen Thi Huong）是這次事件的「苦主」之一，她在產季就向前江省（Tien Giang）農民訂購波羅蜜，一共被卡了50多輛貨櫃車，扣除賣掉的5車及壞掉的30多車，還有10多車要處理，每車大約要3天才能售完。

「越中邊界從芒街市（Mong Cai）到河江省（Ha Giang）的口岸都在塞。成千上萬輛的貨櫃車卡在邊界。」阮氏香希望越中雙方能協調、合作，好讓越南農產品順利銷售，「我這次損失達100億越南盾」。

阮氏香的波羅蜜皆以厚瓦楞紙包裹住，外頭以簡體中文寫著「紅肉波羅蜜」，並貼著方便溯源的二維碼，與市售的波羅蜜相較一看就是高級貨，但10公斤以下每顆僅售10萬越南盾，10公斤以上則賣13萬。

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由於這些波羅蜜僅約市售一半價格，越南民眾都很捧場。河內市民黎氏草（Le Thi Thao）說，自己已經買好多次了，而且出口的農產品一定沒有農藥殘留，來採買既能幫忙農民，又能給家人吃到安心的產品。

越南工商部進出口局副局長阮國鑽（Nguyen Quoc Toan）表示，在工商部、外交部談判努力下，至10日為止，北部口岸塞車的貨櫃車總數為3383輛，與2021年12月25日相較減少2376輛。（編輯：高照芬/黃自強）1110115

中國多個省市自2021年下旬陸續宣布在越南進口的火龍果包裝箱或貨物上檢測出COVID-19病毒，中國隨後加強檢疫並關閉數個邊界口岸，許多被卡在邊界的越南火龍果只好在河內市街頭大拍賣。中央社記者陳家倫河內攝 111年1月15日