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桃市府新增8足跡涉及市場、寺廟 大溪增設採檢站

2022/2/5 15:55
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（中央社記者葉臻桃園5日電）桃園市政府今天公布最新疫調足跡，包括大成美兒美早餐店、大溪第一公有零售市場、大溪三層福安宮、大溪蓮座山觀音等8處；今明兩天並新增大溪區仁愛市民活動中心採檢站。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延續，桃園市政府今天下午公布個案19025、19028、19086、19152、19154及19191的公共場所足跡。

足跡包括1月23日、28日下午去過7-11高和門市；1月27日至28日去過大溪區汽車零件加工廠；1月27日至2月2日早上去過大成美兒美早餐店；1月27日晚間6時許去過台灣之星桃園大溪服務中心。

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1月28日下午3時許去過大溪區安春中藥坊；1月31日上午9時去過大溪第一公有零售市場；2月1日下午1時至2時去過大溪三層福安宮、大溪蓮座山觀音寺。

桃市府表示，這些公共場所已完成環境清潔消毒，民眾如果曾出入這些場所，請於足跡重疊次日起14天內自我健康監測；今明兩天新增大溪區仁愛市民活動中心採檢站，下午2時至5時提供服務，最後報到時間為下午4時30分。（編輯：陳仁華）1110205

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