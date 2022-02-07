COVID-19全球最新情報2/7
（中央社台北7日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，單日確診飆新高，韓國累計染疫人數破百萬；澳洲總理向國際遊客招手，示意開放邊境不遠了；反政府疫苗強制令，加拿大卡車司機示威活動升溫。
世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）5日表示，他已與中國國務院總理李克強會面，討論有必要在追溯COVID-19起源上加強合作。COVID-19溯源議題深具爭議，導致北京與西方國家關係日益緊繃。
美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間7日上午7時，全球至少573萬7838人感染COVID-19病逝，至少3億9458萬4864人確診。
以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：
※ 亞洲
● 台灣
中央流行疫情指揮中心6日發布新聞稿表示，新增43起病例，分別為14例本土病例及29例境外移入。14例本土集中在桃園、高雄及新北，其中13例是隔離後陰轉陽；另確診個案中無新增死亡。
● 中國
中國5日新增43例確診，其中境外移入病例30例，本土病例13例，分布於廣西、天津、河北、北京、湖南、廣東等地。
中國國家衛生健康委員會在官網通報，5日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例43例。其中本土病例13例，分別為廣西百色市6例、天津河北區2例、河北廊坊市2例、北京朝陽區1例、湖南邵陽市1例、廣東惠州市1例。
據官方通報，中國陝西省1月初爆發武漢市以來最嚴重的本土疫情後，已於5日實現「清零」。這波疫情累計確診2080例，其中，封城長達32天的西安市累計2053例。
在嚴格的疫情防控下，據官方測算，中國今年春節假期7天，國內旅遊出遊2.51億人次，比去年不增反減2%，僅恢復至2019年疫情前同期的73.9%。
● 香港
香港5日新增確診351例創COVID-19疫情以來新高後，6日再添342例，而且都是本土病例，其中242例傳播源頭待查。官方直指當前疫情危急，尚未達到高峰；專家則疾呼進行全民檢測。
衛生署長林文健在記者會表示，疫情形勢相當危急，過去兩週累計已有1921例，其中源頭不明超過320例，逾8成是Omicron。
他說，未能準確推斷疫情高峰期，但肯定未達高峰，預計會再上升。
● 日本
日本疫情延燒，東京都6日新增1萬7526例確診病例，創週日新高紀錄；橫濱市一處老人中心日前發生群聚感染，本月3日到5日已有7名高齡者死亡。
日本一項研究調查指出，隨著年齡提高，接種疫苗後體內抗體量下降比例較高；另外，相比幾乎不喝酒的人，每天喝酒的人抗體量下降機率較高。
● 韓國
韓國累計確診數6日衝破百萬人，衛生官員通報單日確診數3萬8691人創下新高，主因Omicron變異株爆發造成感染人數暴增。
路透社報導，韓國2020年1月20日出現首宗病例，不久後成了中國以外第一個忙於對付疫情擴散的國家。
● 印尼
印尼6日通報3.6萬例確診，連續第3天單日確診突破3萬，死亡人數是去年10月初以來新高達57人。印尼衛生部官員說，這2至3週的疫情將激增，但患者多屬輕症，呼籲民眾勿恐慌。
印尼6日新增約3.6萬例COVID-19確診，雅加達新增1萬5825例最多，超越去年7月12日單日新增1萬4619例的紀錄。
※ 大洋洲
● 澳洲
澳洲總理莫里森6日表示，向國際遊客開放因疫情而關閉的邊界可能不遠了。他也說，國會將在本週辯論這件事。
澳洲在2020年3月因疫情關係關閉邊境，近幾個月來對重新開放國界一直踟躕不定，目前只准許本國公民和居民、技術移民、國際學生和某些季節性移工入境。
● 巴布亞紐幾內亞
巴布亞紐幾內亞總理辦公室6日宣布，總理馬拉普（James Marape）原訂4日出席北京冬季奧運開幕式，但他於3日抵達北京後發現確診，他下週也將不會前往法國參加一場環境峰會。
根據巴紐COVID-19國家控制中心官網上的聲明，馬拉普已於1月24日接種疫苗追加劑。
※ 歐洲
● 葡萄牙
葡萄牙6日宣布鬆綁旅遊限制，持有歐洲COVID-19健康通行證等疫苗接種文件的人士，7日起將不再需要出示檢測陰性證明即可入境。
Omicron變異株肆虐下，葡萄牙確診病例飆升，5日記錄到超過4.1萬例確診和44人病歿。
6日的最新舉措，是因歐盟理事會（EC）建議歐盟各國協調旅遊規範，避免對來自感染率較高鄰國的已接種疫苗旅客，施加任何限制措施。
● 俄羅斯
俄羅斯COVID-19任務小組表示，Omicron變異株肆虐下，俄羅斯5日新增18萬71例確診，創下單日新高。
當局同時表示，俄國過去24小時新增661起死亡病例。
● 英國
英國6日的官方數據顯示，境內COVID-19新增5萬4095例確診，75例死亡。
7天數據顯示，確診和死亡病例雙雙低於上星期的數字。而上個星期，感染率和死亡率也都比前一個星期又分別低了5%和7%。
※ 美洲
● 加拿大
大批加拿大卡車司機日前在首都渥太華發動示威，以抗議當局實施跨境疫苗強制令。如今示威行動進入第2週，不僅吸引更多民眾加入，還擴散到其他數個城市。
● 宏都拉斯
宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）6日表示，經篩檢她確診罹患COVID-19，並說症狀輕微，隔離期間將繼續主持政務。（編輯：林沂鋒/核稿：陳政一、蔡佳敏）1110207
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