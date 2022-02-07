COVID-19全球最新情報2/7

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北7日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，單日確診飆新高，韓國累計染疫人數破百萬；澳洲總理向國際遊客招手，示意開放邊境不遠了；反政府疫苗強制令，加拿大卡車司機示威活動升溫。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）5日表示，他已與中國國務院總理李克強會面，討論有必要在追溯COVID-19起源上加強合作。COVID-19溯源議題深具爭議，導致北京與西方國家關係日益緊繃。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間7日上午7時，全球至少573萬7838人感染COVID-19病逝，至少3億9458萬4864人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心6日發布新聞稿表示，新增43起病例，分別為14例本土病例及29例境外移入。14例本土集中在桃園、高雄及新北，其中13例是隔離後陰轉陽；另確診個案中無新增死亡。

● 中國

中國5日新增43例確診，其中境外移入病例30例，本土病例13例，分布於廣西、天津、河北、北京、湖南、廣東等地。

中國國家衛生健康委員會在官網通報，5日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例43例。其中本土病例13例，分別為廣西百色市6例、天津河北區2例、河北廊坊市2例、北京朝陽區1例、湖南邵陽市1例、廣東惠州市1例。

據官方通報，中國陝西省1月初爆發武漢市以來最嚴重的本土疫情後，已於5日實現「清零」。這波疫情累計確診2080例，其中，封城長達32天的西安市累計2053例。

在嚴格的疫情防控下，據官方測算，中國今年春節假期7天，國內旅遊出遊2.51億人次，比去年不增反減2%，僅恢復至2019年疫情前同期的73.9%。

中國陝西省上月初爆發COVID-19本土疫情後，5日實現「清零」。這波疫情累計確診2080例，其中，封城長達32天的西安市累計2053例。圖為1月24日，西安解封後重現車水馬龍。（中新社提供）中央社 111年2月6日

● 香港

香港5日新增確診351例創COVID-19疫情以來新高後，6日再添342例，而且都是本土病例，其中242例傳播源頭待查。官方直指當前疫情危急，尚未達到高峰；專家則疾呼進行全民檢測。

衛生署長林文健在記者會表示，疫情形勢相當危急，過去兩週累計已有1921例，其中源頭不明超過320例，逾8成是Omicron。

他說，未能準確推斷疫情高峰期，但肯定未達高峰，預計會再上升。

● 日本

日本疫情延燒，東京都6日新增1萬7526例確診病例，創週日新高紀錄；橫濱市一處老人中心日前發生群聚感染，本月3日到5日已有7名高齡者死亡。

日本一項研究調查指出，隨著年齡提高，接種疫苗後體內抗體量下降比例較高；另外，相比幾乎不喝酒的人，每天喝酒的人抗體量下降機率較高。

● 韓國

韓國累計確診數6日衝破百萬人，衛生官員通報單日確診數3萬8691人創下新高，主因Omicron變異株爆發造成感染人數暴增。

路透社報導，韓國2020年1月20日出現首宗病例，不久後成了中國以外第一個忙於對付疫情擴散的國家。

● 印尼

印尼6日通報3.6萬例確診，連續第3天單日確診突破3萬，死亡人數是去年10月初以來新高達57人。印尼衛生部官員說，這2至3週的疫情將激增，但患者多屬輕症，呼籲民眾勿恐慌。

印尼6日新增約3.6萬例COVID-19確診，雅加達新增1萬5825例最多，超越去年7月12日單日新增1萬4619例的紀錄。

※ 大洋洲

● 澳洲

澳洲總理莫里森6日表示，向國際遊客開放因疫情而關閉的邊界可能不遠了。他也說，國會將在本週辯論這件事。

澳洲在2020年3月因疫情關係關閉邊境，近幾個月來對重新開放國界一直踟躕不定，目前只准許本國公民和居民、技術移民、國際學生和某些季節性移工入境。

● 巴布亞紐幾內亞

巴布亞紐幾內亞總理辦公室6日宣布，總理馬拉普（James Marape）原訂4日出席北京冬季奧運開幕式，但他於3日抵達北京後發現確診，他下週也將不會前往法國參加一場環境峰會。

根據巴紐COVID-19國家控制中心官網上的聲明，馬拉普已於1月24日接種疫苗追加劑。

※ 歐洲

● 葡萄牙

葡萄牙6日宣布鬆綁旅遊限制，持有歐洲COVID-19健康通行證等疫苗接種文件的人士，7日起將不再需要出示檢測陰性證明即可入境。

Omicron變異株肆虐下，葡萄牙確診病例飆升，5日記錄到超過4.1萬例確診和44人病歿。

6日的最新舉措，是因歐盟理事會（EC）建議歐盟各國協調旅遊規範，避免對來自感染率較高鄰國的已接種疫苗旅客，施加任何限制措施。

● 俄羅斯

俄羅斯COVID-19任務小組表示，Omicron變異株肆虐下，俄羅斯5日新增18萬71例確診，創下單日新高。

當局同時表示，俄國過去24小時新增661起死亡病例。

● 英國

英國6日的官方數據顯示，境內COVID-19新增5萬4095例確診，75例死亡。

7天數據顯示，確診和死亡病例雙雙低於上星期的數字。而上個星期，感染率和死亡率也都比前一個星期又分別低了5%和7%。

※ 美洲

● 加拿大

大批加拿大卡車司機日前在首都渥太華發動示威，以抗議當局實施跨境疫苗強制令。如今示威行動進入第2週，不僅吸引更多民眾加入，還擴散到其他數個城市。

「自由車隊」抗爭行動，起初是因不滿當局下令要求往來美加兩國邊界的卡車司機必須接種疫苗而發起，演變為反對公衛措施與總理杜魯道政府的集會。（安納杜魯新聞社）

● 宏都拉斯

宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）6日表示，經篩檢她確診罹患COVID-19，並說症狀輕微，隔離期間將繼續主持政務。（編輯：林沂鋒/核稿：陳政一、蔡佳敏）1110207