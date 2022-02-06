更多編輯台推薦新聞：
一週大事／北京冬奧開幕、伊斯蘭國首腦遭擊斃、台灣女足贏泰國...
生活

一週大事／北京冬奧開幕、伊斯蘭國首腦遭擊斃、台灣女足贏泰國...

馬尼拉點心舖助弱勢取得出生證明 8歲街童終可上學開心笑了
國際

馬尼拉點心舖助弱勢取得出生證明 8歲街童終可上學開心笑了

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰
運動

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
疫情
新聞專題
疫情19/300

東京增1萬7526例創週日新高 橫濱群聚7人死亡

2022/2/6 18:21（2/6 18:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京6日綜合外電報導）日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，東京都今天新增1萬7526例確診病例，創週日新高紀錄；橫濱市一處老人中心日前發生群聚感染，本月3日到5日已有7名高齡者死亡。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1萬7526例確診病例，創週日新高紀錄，另新增5例死亡病例。東京都今天專用病床使用率來到55.3%，較5日略增0.2個百分點。

鄰近東京都的神奈川縣今天新增8411例確診病例，連續3天單日新增逾8000例。

神奈川縣橫濱市政府今天宣布，市內一處老人保健設施發生131人群聚感染，包括116名高齡者及15名職員，且從本月3日到5日止，已有7名70多歲到90多歲男女長者死亡。

橫濱市政府表示，這處老人保健設施1月26日先有一名60多歲男職員確診，之後又有多名職員染疫，因此市府在取得設施內118名高齡者同意後（設施內高齡者總數為121人）進行病毒篩檢，其中116人確診。

而在這處設施內死亡的7人，死因為呼吸衰竭。

讀賣新聞報導，大阪府今天新增1萬2555例確診病例，創單日新高紀錄，也是連續6天單日新增逾萬例；大阪府今天另新增5例死亡病例。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110206

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀