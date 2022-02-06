更多編輯台推薦新聞：
一週大事／北京冬奧開幕、伊斯蘭國首腦遭擊斃、台灣女足贏泰國...
生活

一週大事／北京冬奧開幕、伊斯蘭國首腦遭擊斃、台灣女足贏泰國...

馬尼拉點心舖助弱勢取得出生證明 8歲街童終可上學開心笑了
國際

馬尼拉點心舖助弱勢取得出生證明 8歲街童終可上學開心笑了

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰
運動

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

巴紐總理在北京確診COVID-19 取消後續訪法行程

2022/2/6 19:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京6日綜合外電報導）巴布亞紐幾內亞總理辦公室今天宣布，總理馬拉普原訂4日出席北京冬季奧運開幕式，但他於3日抵達北京後發現確診COVID-19，他下週也將不會前往法國參加一場環境峰會。

巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）總理辦公室透過臉書（Facebook）聲明指出，「馬拉普（James Marape）總理3日晚間抵達北京後，發現其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）採檢結果呈陽性。受到防疫限制影響，他將放棄本趟出訪行程的法國部分」。

巴紐總理辦公室還說，馬拉普預計今天返國，但未透露關於他健康情況的任何進一步細節。

路透社報導，根據巴紐COVID-19國家控制中心（National Control Centre for COVID-19）官網上的聲明，馬拉普已於1月24日接種疫苗追加劑。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

馬拉普5日在北京與中國國務院總理李克強舉行線上會晤，商討加強雙邊經濟合作事宜。會後中國駐美國大使館發布聯合聲明，稱中國與巴紐同意強化貿易、投資、能源、資源與基礎建設等領域的合作。

馬拉普原訂從北京出發前往法國西北部，參加9日至11日在當地舉行的「一個海洋峰會」（One Ocean Summit），同時會見法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（譯者：施施/核稿：張正芊）1110206

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族