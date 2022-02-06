韓國單日確診3.8萬例飆新高 累計染疫人數破百萬

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韓國COVID-19累計確診數6日衝破百萬人，衛生官員通報單日確診數3萬8691人創下新高。圖為首爾市民排隊篩檢。（共同社）

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（中央社首爾6日綜合外電報導）韓國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）累計確診數今天衝破百萬人，衛生官員通報單日確診數3萬8691人創下新高，主因Omicron變異株爆發造成感染人數暴增。

路透社報導，韓國2020年1月20日出現首宗COVID-19病例，不久後成了中國以外第1個忙於對付疫情擴散的國家。

在疫調、戴口罩與隔離等積極策略幫助之下，韓國成功壓下首波疫情，不靠大規模封城，也得以壓低總染疫與死亡人數，但最近Omicron的擴散導致疫情再起。

根據韓國疾病管理廳（Korea Disease Control and Prevention Agency，KDCA），在這個疫苗接種率高的國家染疫病逝人數維持低檔，截至昨天午夜通報新增15例死亡。

當局指出，Omicron疫情爆發後，單日確診人數幾乎是2週前的5倍，但重症人數目前維持在可控範圍。

官員本月4日宣布，社交距離措施會再延長至少2週，包括商家晚間9時打烊，以及私人聚會限制在6人以下等。

整體而言，韓國至今累計100萬9688人確診，6873人病逝。

韓國5200萬人口至今已有近8成6完整接種疫苗，超過5成4已施打追加劑。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110206