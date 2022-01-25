更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／學測111年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測111年各科試題解答一覽

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

韓國單日確診8571例創新高 啟動Omicron應對體系

2022/1/25 09:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾25日專電）依據最新統計，韓國單日確診人數新增8571例，創下新高紀錄。為應對快速擴散的新種病毒Omicron，有關當局也將逐步啟動新應對體制。

韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，境內共新增8571例確診，突破去年底12月15日的7848例紀錄；其中包括8356例社區感染、215例境外移入。

據當局統計，16至22日一週內Omicron檢出率達到50.3%，成為韓國近期感染最大宗的COVID-19病毒株。

新種病毒Omicron傳染力為Delta的兩倍以上，專家認為，韓國單日確診人數可能在未來一週內突破一萬例；防疫當局為預防醫療體系崩潰，決定改變應對機制。

當局將先在Omicron疫情較嚴重的光州、全羅南道、京畿道平澤市及安城市試行新採檢規定，限定60歲以上者、密切接觸者等高危險族群接受PCR檢查，其餘在利用居家檢測試劑等一般檢查出現陽性反應時才能接受PCR檢查。

若試行沒有問題，這項規定最快在1月底將推行至全國。

另外，自26日起，確診者若已完全接種，居家隔離期間將從現行規定的10天縮短至7天。當局對完全接種定義為第2劑接種後未超過90天，或第3劑接種超過14天者。

完全接種者與確診者密切接觸時，可免除隔離，但7天內須避免從事室內活動或私人聚會，在外須配戴KF-94口罩；未完全接種的密切接觸者隔離期間則從現行10天縮短至7天，但隔離完後3天都必須配戴KF-94口罩。

不過，從海外入境者的居家隔離期間，至2月3日為止仍將維持現行的10天，當局預定於2月初宣布之後適用的規定。（編輯：高照芬）1110125

延伸閱讀
韓國Omicron傳播快 一個月內破千例感染韓國單日增12例確診Omicron 累計36人感染韓國單日確診創新高 連兩天破5000例
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族