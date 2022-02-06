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無畏新增確診創新高 俄仍將鬆綁部分防疫限制

2022/2/6 02:32
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（中央社莫斯科5日綜合外電報導）由於Omicron變異株持續肆虐全國各地，俄羅斯今天通報新增COVID-19確診17萬7282例，再創單日新高紀錄，但消費者健康監督機構宣布，俄羅斯將從6日起鬆綁部分防疫限制措施。

路透社報導，俄國境內每日新增染疫人數自1月以來不斷激增，但具高度傳染性的Omicron變異株並未導致病故人數顯著增加，且克里姆林宮最近出面駁斥有關恐會祭出新封鎖的疑慮。

根據聯邦消費者權益保護暨福利監督署（Rospotrebnadzor）發布的最新命令，從6日起與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者接觸後，不再需要進行自我隔離。

在首都莫斯科，防疫小組表示，學校和幼兒園從下週起，將可結束對學生的隔離要求。

聯邦消費者權益保護暨福利監督署長波波娃（Anna Popova）本週稍早前表示，由於Omicron變異株擴散太快速，部分防疫限制不再具有意義。俄國境內高達20%以及莫斯科市內高達40%的確診者無症狀。

宣布解除隔離限制指令的時機，正值每日新增確診今天暴增至17萬7282例，高於前一天的16萬8201例，而1個月前每日通報新增確診不到1萬6000例。

俄羅斯政府防疫小組表示，過去24小時新增714人染疫不治，低於去年11月通報的每日逾1200死歷來最高水準。（譯者：劉學源）1110206

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