韓國單日確診3.6萬例創新高 較前一天暴增近萬

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（中央社記者廖禹揚首爾5日專電）韓國單日確診人數創下3萬6362例新高紀錄，不僅是首次突破3萬例，較前一天一口氣增加近萬例，擴散速度超乎預期。

韓國中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，境內新增3萬6362例確診，累計達97萬1018例，單日確診數暴增至2週前的5.2倍，其中僅200例為境外感染移入。

首爾、仁川、京畿道等人口密集的首都圈地區共增加2萬1547例，其中京畿道單日確診人數首次突破一萬例，共1萬449例，首爾市確診也達到8598例新高，且幾乎都是社區感染。

非首都圈單日社區感染案例共有1萬4685例，連續兩天維持在一萬例以上，以釜山1930例為最大宗，其次為大邱1637例、慶尚北道1485例、慶尚南道1155例、大田1027例等。

重症及病歿人數則尚未出現增勢，截至今天凌晨零時，重症人數為269例，病歿人數增加22例，累計6858例，死亡率0.71%。

韓國目前疫苗兩劑接種率達85.9%，第三劑接種率54.5%，當局希望藉此減少重症及病歿人數，輕症及無症狀患者皆採居家治療，降低醫療體系壓力，截至今天凌晨零時，居家治療人數增至11萬8032例。（編輯：林憬屏）1110205