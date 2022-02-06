澳洲總理向國際遊客招手 示意開放邊境不遠了

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨爾本6日綜合外電報導）澳洲總理莫里森今天表示，向國際遊客開放因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而關閉的邊界可能不遠了。他也說，國會將在本週辯論這件事。

澳洲在2020年3月因疫情關係關閉邊境，近幾個月來對重新開放國界一直踟躕不定，目前只准許本國公民和居民、技術移民、國際學生和某些季節性移工入境。

莫里森（Scott Morrison）1月表示，他希望國際邊界可以在復活節前全面重新開放。

他的民調支持度在最近幾個月持續下滑，部分反映出外界質疑他對Omicron變異病毒的處理。他還面臨著5月以前須舉行的聯邦大選壓力。

雖然高傳染性的Omicron變異病毒持續蔓延，但住院和死亡人數持續保持穩定，澳洲「新聞集團」（News Corp）報紙週末引述未具名消息人士的說法，澳洲可能在2到3週內重新開放邊界。

莫里森今天說：「我們期待能夠做出開放邊界的決定，並在我們安全及可能的情況下，歡迎遊客再次回到澳洲。」

澳洲國會2022年的第一次會議將於7日舉行，莫里森表示，重新向遊客開放邊界的議題會「很早」就處理。

截至今天中午，澳洲最新的每日通報顯示，有43例與COVID-19相關的不治病例，其中新南威爾斯州28例、昆士蘭州9例、維多利亞州6例。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1110206