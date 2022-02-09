桃園疫情收斂 亞旭與日翊行政人員可先復工

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（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市長鄭文燦今天表示，亞旭電腦與日翊物流2案，紅區都需要有滿14天的隔離期，並經過多次的採檢及環境的清消，確保沒有風險後才能恢復營運，但行政人員可以先復工。

鄭文燦在上午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫專案會議後表示，從1月開始，桃園國際機場群聚案衍生了桃園市5條傳播鏈，包括西堤餐廳、亞旭電腦、錢都涮涮鍋、農家樂小吃店、日翊物流等都已慢慢收斂，到目前為止確診人數共321人，雖然大部分是輕症或無症狀居多，基於防疫安全，除了收斂也希望盡可能做到清零。

鄭文燦指出，目前亞旭電腦已完成清零的收尾計畫，但在復工前仍有7名菲律賓籍移工，出現無症狀陽性反應，因此亞旭電腦的復工要分兩階段，第一階段行政人員可以先行在不同的區域恢復營運，現場的作業人員則要等前進指揮所確定沒有風險超過14天才能營運。

鄭文燦說，有關日翊物流部分也是一樣，市府針對紅區員工250人以及同住家人17人進行二採，因為同住家人有新增確診個案，因此紅區部分現場作業要再等多次清消採檢，確定無風險才能恢復。但在不同區域的行政人員可以恢復營運，因為全家便利商店仍需相當的行政作業支援，所以行政的部分可以恢復，現場的紅區作業在確定沒有風險後再恢復。

鄭文燦表示，桃園市的社區採檢從開設至今，最多曾高達10個站，農曆過年後的2月3日到8日共採檢1萬405人，過年後的採檢都是陰性，並沒有社區無法追溯的新增個案，基本上社區相對安全，為了社區的健康監測，市府仍會保留南區2個、北區2個、大溪區1個共5個社區型採檢站，另外，服務居家檢疫的桃園區中路公園以及中壢區中正公園也會保留，因此還會有7個採檢站持續提供服務。

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鄭文燦指出，隨著疫情的發生，很多企業都建立起定期篩檢制度，他認為這是必要的，企業本身的分艙分流與防疫規範，經濟部有發布防疫指引，經發局、勞動局、衛生局也可組成企業安全營運輔導小組，陪同外聘專家一起協助企業檢查。

鄭文燦表示，除派遣勞工的部分要實名制，交通車上、下班也需實名制，在共同使用的區域像是餐廳、宿舍、休閒及運動空間，也需要落實防疫規範，將請企業安全營運輔導小組當成常態工作，協助各企業做好檢查工作確保營運安全。（編輯：李錫璋）1110209