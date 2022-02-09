日翊物流傳播鏈延燒到苗栗 2學童回桃園過年染疫

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苗栗縣9日公布2名本土確診者，為9歲、12歲兄弟，因返回桃園過年，與姑姑、日翊物流員工（案19026）有接觸遭匡列採檢呈陽性，足跡雖均在桃園，縣府為求謹慎，仍加強個案於苗栗縣住家周邊及學校環境清消。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年2月9日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗縣維持202天0確診破功，縣府今天表示，2名學童因返回桃園過年，與日翊物流確診員工有接觸史被匡列，於居家隔離期間採檢陽性確診，目前收治桃園負壓病房隔離中。

苗栗縣政府今天上午臨時召開疫情說明記者會，公布2名新增本土確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案，均為桃園日翊物流傳播鏈衍生，於桃園居家隔離期間確診，8日晚間轉案回苗栗縣。

衛生局長張蕊仙表示，疫調顯示2名確診者為居住苗栗縣公館鄉一對兄弟，分別9歲（案19347）、12歲（案19359），1月27日跟隨父母回桃園婆家過年，因與桃園確診案19026、19090有接觸史，2月2日被匡列於桃園居家隔離，2月7日因應日翊專案採檢，PCR呈陽性確診，弟弟案19347的Ct值15.0、哥哥案19359的Ct值22.9。

衛生局指出，兩兄弟的姑姑、案19026是日翊物流員工，於2月1日確診，接著奶奶（案19090）也於2月3日公布確診，兩兄弟採檢確診後，目前收治於桃園市的醫院隔離治療中，分別由父母於醫院陪病照顧，父母目前PCR採檢結果為陰性。

衛生局表示，因感染源明確為姑姑及奶奶，且經與疾管署專家討論傳染期幾乎都於外縣市，沒有苗栗縣公共場域足跡，社區風險相對低，但為防疫從嚴，慎重起見，仍請苗栗同住家人包括外公、外婆及2名舅舅於昨晚進行PCR採檢，4人報告皆為陰性，採自我健康監測中。

縣府指出，環保局上午已完成確診個案苗栗公館住家周邊環境消毒作業，兩兄弟就讀學校也於昨天及今天上午陸續完成清消，縣內各校園於開學前須完成清潔及消毒工作。（編輯：李錫璋）1110209