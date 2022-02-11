高雄親友群聚增12例燒進砂石場 與高雄港同病毒株

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北11日電）高雄親友群聚今天新增12例確診病例，其中包括3起家庭群聚，更燒進一處砂石場，造成砂石場老闆、員工家庭染疫，累計20例確診，病毒定序檢出與高雄港相同病毒株。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，國內新增18例本土病例，其中12例與高雄親友群聚相關、2例與跨縣市家族群聚相關、2例與日翊物流相關，另汐止手搖飲店員、板橋家庭群聚各新增1例。

陳時中表示，高雄親友群聚一口氣新增12例確診病例，主要是在匡列大表哥女友、女友媽媽職場接觸者時，發現疫情衍生到砂石場工作場域，共增3起家庭群聚，累計確診個案達到20例。

陳時中說，目前砂石場老闆一家4口染疫，包括老闆、老闆娘、小孩，其中一名為台南聖功女中的學生，寒假期間也有一些活動，另有非同住家人姐姐跟姐夫確診，這家人共新列6人確診；另外，同職場員工的家庭共有5人確診。

陳時中說，曾赴屏東旅遊的2對情侶，其中一名染疫女友的家人也染疫；就目前發病時序來看，這起大群聚很可能是從家庭群聚，延伸到情侶旅遊，再衍生到女友工作的砂石場。

陳時中表示，根據疫調，大表哥女友的弟弟今年1月10日才從中國入境，住在防疫旅館到1月23日，如果直到現在才發病，實在很難解釋這樣情況，這名弟弟入住防疫旅館期間，同樓層其他房間同時住有高雄港染疫個案。

值得注意的是，經病毒定序，染疫大表哥、2名孩童均檢出與高雄港群聚相同病毒株。陳時中說，他相信病毒定序相同，一定有其相關，感染源頭有可能是大表哥女友的弟弟，但因弟弟Ct值高，仍有待基因定序結果出來才能研判。（編輯：陳政偉）1110211