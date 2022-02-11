高雄社區篩檢情況踴躍 港區疫苗接種站一早現人潮

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高雄市政府11日在岡山區和平公園廣場設社區篩檢站，鼓勵足跡與確診者有重疊的民眾前來篩檢。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年2月11日

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（中央社記者曾以寧高雄11日電）高雄市政府連3天分別在大樹、岡山區設社區篩檢站，篩檢情況踴躍，大樹區公所昨天也延後關站時間消化人流。高雄港則今明2天開設疫苗接種站，一早有港區從業人員前往接種。

為避免COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在社區擴散，高雄市政府在9、10日在大樹區公所設立社區篩檢站；10、11日又在岡山區和平公園廣場設社區篩檢站，鼓勵足跡與確診者有重疊的民眾出來接受篩檢。

大樹區龍目里長陳榮清告訴中央社記者，因為有鼓勵民眾多出來篩檢，所以昨天大樹區公所的篩檢隊伍排很長；不過因為地方本來就經常在消毒環境，雖然民眾有比平常小心一點，但也還好，沒有到非常緊張。

高雄市政府衛生局告訴中央社記者，大樹區公所篩檢站9日共篩檢374人、10日896人，截至目前檢驗沒有異常。且昨天因為民眾到場踴躍，所以篩檢時間有超過本來預設的關站時間晚上9時，但有到場的都已在昨晚採檢完畢。

岡山區竹圍里長何榮裕接受中央社記者訪問表示，昨天約有600多人到和平公園篩檢，今天上午9時多也已經有民眾到場等候篩檢。因為有疫情、民眾還是會怕，所以都為了自己的安全出來篩檢，但篩檢站運作相當順暢。

台灣港務公司新聞稿也表示，為持續防堵高雄港疫情強化港區防疫作為，於高雄港區36號管制站及3/5貨櫃中心分別設置疫苗接種站，今天提供施打BNT、明天施打高端，供港區從業人員就近接種疫苗。

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港務公司並表示，今天上午疫苗接種站開站1個小時，單36號管制站接種人數就已達100人次，3/5貨櫃中心也陸續有人前往接種。

港務公司也提醒，進入港區接種疫苗之從業人員仍應攜帶7、8日在港區PCR篩檢證明或3天內PCR陰性證明，並應攜帶健保卡及接種黃卡，否則不得進入港區。昨天仍有外縣市貨櫃車進入港區因無PCR證明，無法進入港區卸貨，司機臨時至醫院做PCR後才得順利進入。（編輯：黃世雅）1110211