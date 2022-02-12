更多編輯台推薦新聞：
圖輯／百老匯音樂劇「貓」6度來台 華麗戲服布景搶先看
文化

圖輯／百老匯音樂劇「貓」6度來台 華麗戲服布景搶先看

羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡
運動

羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄烏對峙情勢升高 外交部籲僑民儘速離開烏克蘭
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情14/300

屏東潮州3確診 2天篩檢逾千人全陰性

2022/2/12 09:33（2/12 09:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東縣政府10日公布潮州鎮有3個COVID-19確診案例，2天篩檢1352人，PCR採檢全數陰性。（屏東縣政府提供）
屏東縣政府10日公布潮州鎮有3個COVID-19確診案例，2天篩檢1352人，PCR採檢全數陰性。（屏東縣政府提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）屏東縣政府10日公布潮州鎮有3個COVID-19確診案例，並啟動社區篩檢站，2天篩檢1352人，PCR採檢結果今天出爐，全數陰性。屏東縣長潘孟安也表示，屏東今天沒有確診案例。

屏東縣長潘孟安今天在臉書（facebook）指出，屏東今天沒有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例。屏東各社區篩檢站，10日篩檢759人、11日篩檢593人，共計1352人，PCR皆為陰性。

屏東潮州鎮10日新增的確診者案19440、19441、19468，3人為母子關係，其中確診母親為潮榮聯合診所復健科醫師，潘孟安說，面對Omicron變異株必須料敵從嚴，針對居隔民眾及看診民眾仍會進行二採確保健康。

潘孟安也表示，因應高雄砂石場群聚疫情，請有相關接觸的民眾，及和潮州確診者足跡重疊仍未採檢者，儘速到屏東市國仁醫院或潮州鎮茂隆骨科採檢。（編輯：陳政偉）1110212

延伸閱讀
因應疫情 潘孟安初四發紅包活動取消高雄確診個案屏東行 匡列接觸者3人一採陰性
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀