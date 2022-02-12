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高雄砂石場員工疫調謊稱過年都在家 市府將開罰
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桃園個案8處疫調足跡 包括農家樂小吃店及大湳市場

2022/2/12 16:01（2/12 16:32 更新）
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（中央社記者葉臻桃園12日電）桃園市政府今天公布最新個案疫調足跡，包括八德區大湳市場、龍潭區農家樂小吃店、大溪區第一公有零售市場、大溪區聚賢慈惠堂等8處。

桃園市政府今天下午公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案19558、19592疫調足跡；案19558為日翊物流員工相關的家庭感染，案19592為中國入境個案。

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足跡包括1月29日至30日去過八德區大湳市場；1月30日下午3時35分至4時10分去過龍潭區農家樂小吃店；1月31日早上6時42分至7時28分去過早安美芝城大溪文化店、大溪區第一公有零售市場。

2月1日中午11時30分至1時30分去過大溪區聚賢慈惠堂、角板山形象商圈；2月7日下午3時至5時去過桃園區忠義公園、全國電子桃園三民店；曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：張芷瑄）1110212

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