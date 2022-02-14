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疫情14/300

新北設計師曾赴誠品台大店 北市衛生局通知清消

2022/2/14 20:04（2/14 20:33 更新）
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新北市一名室內設計師確診COVID-19，台北市衛生局14日更新個案足跡，曾赴誠品台大店（圖）。（圖取自誠品台大店網頁meet.eslite.com）
新北市一名室內設計師確診COVID-19，台北市衛生局14日更新個案足跡，曾赴誠品台大店（圖）。（圖取自誠品台大店網頁meet.eslite.com）
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（中央社記者陳昱婷台北14日電）新北市一名室內設計師確診COVID-19，台北市衛生局今天更新個案足跡，除到過永康、公館商圈及東區用餐、購物外，還曾赴誠品台大店，已通知相關足跡清消並疫調中。

新北市一名30多歲男性室內設計師（案19665）確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），台北市衛生局昨天公布個案可傳染期足跡，包含搭乘捷運及客運，還有到UNCLE Q Vegan創意蔬食餐廳、悄悄好食永康店鋪、Miacucina復興店、SOUL R. VEGAN CAFÉ靈魂餐廳等。

衛生局今天晚間指出，進一步疫調後發現，個案8日下午除了到公館商圈水準書局、AMOUNTER戶外用品店外，還到過誠品台大店。

衛生局表示，相關足跡皆已通知清消並評估風險對象，提醒自覺可能與確診者接觸的民眾注意自身健康狀況，如有疑慮可至7家提供公費採檢的醫院採檢。（編輯：李亨山）1110214

新北市一名室內設計師確診COVID-19，台北市衛生局14日更新個案足跡。（台北市政府提供）
新北市一名室內設計師確診COVID-19，台北市衛生局14日更新個案足跡。（台北市政府提供）
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