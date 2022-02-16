更多編輯台推薦新聞：
年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫
生活

年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫

圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客
生活

圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習
國際

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
亞力山大健身房倒閉團訟案 8564會員獲賠逾2.5億元
首頁 / 生活
COVID-19疫苗
新聞專題
COVID-19疫苗3/300

第23期疫苗3小時預約率不到2成 莫德納人氣最高

2022/2/16 15:01（2/16 15:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
第23期COVID-19疫苗16日上午開放分流預約，截至下午1時，預約率18.1%。其中以莫德納預約人數最多。（中央社檔案照片）
第23期COVID-19疫苗16日上午開放分流預約，截至下午1時，預約率18.1%。其中以莫德納預約人數最多。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北16日電）第23期COVID-19疫苗今天上午開放分流預約，截至下午1時，158.5萬劑疫苗名額已有28.6萬人完成預約，預約率18.1%，多達18.6萬人搶約莫德納疫苗，預約率最高。

接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗是恢復正常生活的關鍵之一，1922預約平台今天上午10時起分流開放預約第23期疫苗接種，這次同樣開放預約第3劑疫苗施打。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，第23期共可提供158.5萬劑疫苗名額，截至下午1時，共有28.6萬人預約，預約率約18.1%。

莊人祥說，4款疫苗中，以莫德納疫苗預約最踴躍，77.2萬劑名額中已有18.6萬人完成預約、預約率24.19%；其次為BNT疫苗，66.2萬劑名額中已有8.9萬人預約、預約率13.43%；第三為高端疫苗，12.6萬劑名額中有1萬人完成預約、預約率8%；AZ疫苗開放2.3萬劑名額，已有928人預約、預約率3.98%。

根據指揮中心規劃，第23期疫苗於今天起開放預約至18日中午截止，2月21日至2月27日開放接種。

指揮中心指揮官陳時中呼籲，尚未接種疫苗的民眾務必盡快施打，打疫苗是避免重症跟死亡最好的方法。

根據指揮中心統計，昨天國內共接種25萬8359劑COVID-19疫苗，累計接種4453萬劑，第1劑疫苗涵蓋率82.41%、第2劑75.82%、第3劑31.73%、基礎加強劑0.77%。（編輯：張雅淨）1110216

延伸閱讀
第23期北市供29萬劑疫苗量能 京站接種站收攤莫德納疫苗2月底還有一批到貨 陳時中：能打盡量打檢疫減為10天 陳時中：評估疫苗覆蓋率等3關鍵 最快3月中上路莫德納將設台灣子公司 擴大COVID-19疫苗產銷規模
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀