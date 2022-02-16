第23期疫苗3小時預約率不到2成 莫德納人氣最高

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第23期COVID-19疫苗16日上午開放分流預約，截至下午1時，預約率18.1%。其中以莫德納預約人數最多。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北16日電）第23期COVID-19疫苗今天上午開放分流預約，截至下午1時，158.5萬劑疫苗名額已有28.6萬人完成預約，預約率18.1%，多達18.6萬人搶約莫德納疫苗，預約率最高。

接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗是恢復正常生活的關鍵之一，1922預約平台今天上午10時起分流開放預約第23期疫苗接種，這次同樣開放預約第3劑疫苗施打。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，第23期共可提供158.5萬劑疫苗名額，截至下午1時，共有28.6萬人預約，預約率約18.1%。

莊人祥說，4款疫苗中，以莫德納疫苗預約最踴躍，77.2萬劑名額中已有18.6萬人完成預約、預約率24.19%；其次為BNT疫苗，66.2萬劑名額中已有8.9萬人預約、預約率13.43%；第三為高端疫苗，12.6萬劑名額中有1萬人完成預約、預約率8%；AZ疫苗開放2.3萬劑名額，已有928人預約、預約率3.98%。

根據指揮中心規劃，第23期疫苗於今天起開放預約至18日中午截止，2月21日至2月27日開放接種。

指揮中心指揮官陳時中呼籲，尚未接種疫苗的民眾務必盡快施打，打疫苗是避免重症跟死亡最好的方法。

根據指揮中心統計，昨天國內共接種25萬8359劑COVID-19疫苗，累計接種4453萬劑，第1劑疫苗涵蓋率82.41%、第2劑75.82%、第3劑31.73%、基礎加強劑0.77%。（編輯：張雅淨）1110216