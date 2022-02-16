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第23期北市供29萬劑疫苗量能 京站接種站收攤

2022/2/16 09:59（2/16 10:07 更新）
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第23期COVID-19疫苗16日起開放分流預約。（指揮中心提供）
第23期COVID-19疫苗16日起開放分流預約。（指揮中心提供）
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（中央社記者陳昱婷台北16日電）第23期COVID-19疫苗今天起開放分流預約，台北市衛生局表示，此次提供超過29萬個預約名額，至於京站接種站完成階段性任務收攤，新增北門捷運站接種站提供服務。

中央第23期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約平台僅開放第3劑疫苗，今天上午10時起開放分流預約，接種日期為21日至27日。

台北市衛生局透過新聞稿表示，此次共提供29萬6772個預約名額，分別為BNT疫苗7萬9540人次、莫德納疫苗20萬3238人次及高端疫苗1萬3994人次接種，請符合資格民眾儘速完成預約登記。

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衛生局指出，1月20日開設的京站接種站完成階段性任務，預定於2月18日結束服務，改由北門捷運站中型接種站（B1層南側）21日起接手。

衛生局提醒，接種疫苗請備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」（黃卡）及「健保卡」，依預約時間前往接種，並呼籲尚未完成第1劑及第2劑疫苗接種的民眾，儘速至各大醫院門診預約接種，28日前完成接種還可獲得價值新台幣200元的商品禮券。（編輯：陳清芳）1110216

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