砂石場感染源釐清 與高雄港群聚定序相符合

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北21日電）高雄砂石場群聚感染源釐清，據基因定序，疑為群聚首名感染者（案19530）衍生相關個案序列與高雄港群聚相似，案19530可能是在防疫旅館被隔壁同在隔離的交通船司機父母傳染。

高雄COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，高雄砂石場群聚染疫大表哥女友的弟弟（案19530）1月10日才從中國返台，曾和高雄港染疫個案同時間住防疫旅館，加上多次採檢病毒量愈來愈低，可能感染已有一段時間，推測可能是砂石場群聚首名感染者，朝防疫旅館內感染方向調查。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中說明，據最新基因定序報告，由於案19530的Ct值太高、病毒量過少，難以定序，因此，實驗室改對其染疫媽媽的病毒進行序列比對。

陳時中進一步說明，實驗室發現與防疫旅館隔壁與高雄港有關的交通船司機父母的序列僅差1位點，因此研判案19530是在高雄防疫旅館被感染，高雄砂石場群聚是由高雄港案衍生。

據指揮中心統計，砂石場群聚併入高雄港案後，截至目前，國內仍在監測中感染源待釐清傳播鏈剩8條。分別為宗教協會衍生新北設計師案、新北樹林電子廠移工群聚案、汐止手搖飲案、板橋家庭群聚案、桃園日翊物流案、高雄煉油廠案、跨縣市家庭群聚案，及新北加強防疫旅館工作人員案。（編輯：管中維）1110221