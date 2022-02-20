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疫情14/300

北市用餐KTV群聚案 新北一男子居隔陰轉陽

2022/2/20 15:36（2/20 16:00 更新）
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新北市衛生局20日公布1例COVID-19確診個案，為台北市用餐、KTV聚會群聚案居隔陰轉陽。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
新北市衛生局20日公布1例COVID-19確診個案，為台北市用餐、KTV聚會群聚案居隔陰轉陽。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市衛生局今天公布1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，為台北市用餐、KTV聚會群聚案居隔陰轉陽，個案居隔第4天陰轉陽，對社區幾乎沒有影響。

衛生局發布新聞稿指出，中央流行疫情指揮中心今天公布確定病例中有1例居住地為新北市新店區案20100，為30多歲男性，已接種2劑疫苗，是台北市餐廳KTV群聚案接觸者。

衛生局表示，個案於2月13日和女友（案19950）及女友家人（案19877）一同在北市某餐廳用餐，並參加KTV聚會，2月16日匡列居家隔離，採檢PCR為陰性。

衛生局表示，案20100居隔期間持續有喉嚨痛症狀，經2月19日採檢PCR陽性，Ct值13，收治專責病房，居隔第4天陰轉陽，對社區幾乎沒有影響，相關接觸者先前均已匡列，無新增匡列者。

衛生局也公布家住永和區60多歲婦人案20066的足跡，她是案19928的母親，已接種2劑疫苗，2月18日居隔期間採檢陽性確診，Ct值13.75，2月15日有到保福宮等拜廟行程。（編輯：方沛清）1110220

（新北市政府提供）
（新北市政府提供）
（新北市政府提供）
（新北市政府提供）
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