板橋中山國中學生染疫停課 新北：無新增個案

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新北市中山國中18日有2名學生染疫，市長侯友宜（中）21日表示，新北市到目前為止沒有新增確診個案，尤其是國中所有周遭的採檢也都是陰性，但還要進一步觀察14天。中央社記者王鴻國攝 111年2月21日

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（中央社記者王鴻國新北21日電）新北市板橋區中山國中18日有2名學生染疫，全校暫停到校14天，新北市長侯友宜今天表示，沒有新增的個案，國中所有周遭的採檢也都是陰性，但仍要觀察14天。

新北市長侯友宜今天接受媒體聯訪，針對國中學生染疫等疫情表示，新北市今天到目前為止都沒有新增確診個案，尤其是國中所有周遭的採檢，到現在為止都是陰性。但還要進一步觀察14天，那些在居家隔離者採檢會不會陰轉陽。

由於新北市學校停課標準為教職員工生發生1例確診個案，全校暫停到校，線上教學14天，中山國中發生1名學生染疫後，改依中央流行疫情指揮中心停課標準改3天，直到出現第2名學生確診才改14天。

媒體詢及修正確診停課標準的考量為何？侯友宜表示，經召開專家學者會議研究如何能夠以防疫為最大的優先，又能夠兼顧孩子們上學安全無虞，能夠學習到更多的東西，才在會議後做了適度的調整。

侯友宜也說明新北市推動的防疫APP，他表示，公布確診個案的足跡範圍及地點不夠精確，如果有防疫APP， 民眾接近足跡100公尺的範圍，APP就會提醒這裡曾經有足跡逗留過，讓民眾提高警覺，希望把防疫做得更到位。（編輯：張銘坤）1110221