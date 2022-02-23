韓國單日確診破17萬例 逾50萬人居家治療

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）韓國單日Omicron確診人數新增17萬1452例，較先前最高紀錄一口氣增加6萬多例，居家治療人數也大增至52萬多例。

韓國中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，境內新增17萬1452例確診，累計232萬9182例。

22日單日新增確診數達一週前的1.9倍，與兩週前相較更倍增至3.5倍。研究機構預估，單日確診數3月可能達到27萬例。

面對急遽增加的確診人數，韓國國務總理金富謙今天呼籲民眾冷靜面對，「我們已具備能應對Omicron的體系」，「不必像過去一樣光看確診數就擔心受怕」。

金富謙指出，死亡率及重症率相較先前仍在穩定掌握之中，對當前防疫狀況抱持樂觀態度。若長期看來能繼續維持穩定態勢，韓國政府不排除再鬆綁社交距離規範。

「現在已經無法逐一找出感染源來遏制Omicron擴散，必須將資源集中在高風險族群，降低重症及死亡率。」金富謙表示，目前計畫重新配置各地人力，加派6500多人至第一線協助。

截至今天凌晨零時，採取居家治療的輕症及無症狀患者隨疫情擴散增至52萬1294例，較前一天增加3萬多例。

重症人數較前一天增加32例至512例，依當局預估，至3月可能增至1000例以上；病歿人數則大增99例，累計7607例，但與確診數相較，死亡率降至0.33%。

新增案例包括17萬1271例社區感染、181例境外感染移入。首爾、仁川、京畿道等人口密集的首都圈社區感染共增加10萬5973例，占61.9%。非首都圈社區感染案例共有6萬5298例，以首次破萬例的釜山為最大宗。（編輯：韋樞）1110223