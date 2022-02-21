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疫情14/300

韓國確診數估3月達高點 單日最多恐達27萬例

2022/2/21 18:50（2/21 19:11 更新）
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韓國21日公布最新疫情預測，單日確診人數可望在3月達高點。圖為21日民眾在光州一間診所前排隊等候採檢。（韓聯社）
韓國21日公布最新疫情預測，單日確診人數可望在3月達高點。圖為21日民眾在光州一間診所前排隊等候採檢。（韓聯社）
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（中央社記者廖禹揚首爾21日專電）韓國防疫當局今天公布最新疫情預測，單日確診人數可望在3月達高點，時間點較先前預測推遲，最多可能增至14萬至27萬例。

韓國防疫對策本部今天公布綜合國內外研究機構的分析結果，推估3月初單日確診數可能超過17萬例，目前約維持在400例左右的重症人數，屆時也會超過1000例。

觀察各家研究機構預測數字，疫情最高峰可能落在2月28日至3月22日間，最高單日確診數可能達14.3萬至27萬例，時程較先前預估推遲，規模也更大。

韓國近期確診人數快速增加，上週在連續3天破10萬例後再次小降至9萬多例。防疫當局根據各項標準評估的全國疫情風險，無論是人口密集的首都圈或非首都圈，自1月第3週至2月第3週，皆連續5週維持在高風險水準。

不過，防疫當局分析死亡率指出，現階段是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）轉變為一般流行性疾病的過程，不必過於擔心。

根據當局統計，Omicron致死率約為0.18%，與致死率0.7%的Delta病毒相比，已大幅接近流感的0.05%至0.1%；1月16日至29日間的死亡率更進一步降至0.13%，50歲以下死亡率近乎為零。

從重症率來看，Omicron的風險也小於Delta，僅約為Delta的1/4。

疾病管理廳長鄭銀敬今天在記者會表示，雖仍無法確定COVID-19真正轉為類似流感的時間點，但除藉第3劑疫苗接種獲得的免疫力，感染Omicron帶來的天然免疫力預期也將使疫情大流行狀況趨緩。（編輯：陳惠珍）1110221


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