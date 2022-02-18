韓國單日確診破10萬例 餐廳營業時間鬆綁

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韓國單日確診COVID-19人數首次突破10萬例，防疫當局18日發表新防疫方案，餐廳、咖啡店等商家營業時間延長至晚間10時。（韓聯社）

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（中央社記者廖禹揚首爾18日電）韓國單日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）人數首次突破10萬例，新增10萬9831例；防疫當局今天發表新防疫方案，餐廳、咖啡店等商家營業時間延長至晚間10時。

國務總理金富謙今晨主持中央災難安全對策本部會議時表示，考慮到國內民生經濟困難與醫療體系可承擔風險，這次防疫措施調整為最低限度的必要措施。

自2月19日至3月13日為止，咖啡店、餐廳等場所可營業至晚上10時，較現行的9時延長一小時；私人聚會人數上限則維持在最多6人。

政府目前在討論是否廢除防疫通行證制度，不再強制出入特定場所時需出示疫苗接種或篩檢陰性證明；對於近期急增的確診病例，金富謙說，未來將以減少重症及病歿人數為目標。

根據韓國中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，境內新增10萬9831例確診，累計175萬806例。

新增病例包括10萬9715例社區感染，116例境外感染移入。社區感染病例中，首爾、仁川、京畿道等人口密集的首都圈占63.3%。

採取居家治療的輕症及無症狀患者隨疫情至今天凌晨零時增至35萬1695例，較前一天增加3萬7130例。

重症人數則小減4例至385例，病歿人數增加45例，累計7283例，死亡率0.41%。（編輯：郭中翰）1110218



▼韓國每百萬人新增確診數與死亡人數

