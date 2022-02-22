商務客將開放 經部：持邀請證明可向外館申請簽證

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北22日電）指揮中心最快3月中縮短入境檢疫天數，並開放商務客入境。經濟部長王美花今天表示，商務客只要出具證明或收到邀請，就可至外館申請簽證來台；經濟泡泡模式也會持續進行。

中央流行疫情指揮中心研擬邊境鬆綁方案，包括入境檢疫天數從14天縮短至10天、放寬商務人士入境條件並比照縮短檢疫等，其中一項評估標準是春節期間整體有效再生數（Rt值）維持在1上下，新制最快3月中實施。

指揮官陳時中今天說，確切方案這2天就會公布，至於居家隔離是否縮短還在討論。

商務入境將採經濟泡泡與商務境管鬆綁雙軌並進，王美花今天出席德國經濟辦事處舉辦的「2021/2022年德商在台商業信心調查報告」結果發表會，她接受媒體訪問時表示，指揮官提到檢疫期從14天縮短到10天，針對商務客部分，原則上只要有證明、邀請等，就可到外館申請簽證來台。

王美花說，另一方面，專案泡泡模式也會持續，當商務客有必要性、急迫性、不可替代性等情況時，可向經濟部申請。整體而言，會在如何促進、活絡經濟，同時維持國內良好的防疫狀況情況下，穩健開放邊境，跨部會持續討論，「一步步來」。

經濟泡泡模式即不需居家檢疫，但出發前7日要加強自主健康管理，出發前3天需持有陰性證明，入境後要進行自費篩檢，專機接送往返、防疫專車接送為原則，申請廠商及中央目的事業主管機關專人需全程陪同。

此外，近期俄烏局勢動盪，恐牽動油價等物價上揚，王美花表示，總統已在國安高層會議指示各部會全面掌握因應；油價設有平穩機制，假使繼續上漲至下一門檻，觸及到每公升新台筆32.5元，政府和中油會各自吸收上漲幅度，平穩油價。

至於物價部分，台灣物價相對歐美平穩許多，會密切注意後續情勢，和上下游溝通了解物價變動情形。（編輯：張均懋）1110222